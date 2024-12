The Witcher 4 a surpris son monde en faisant une apparition très remarquée à la cérémonie des Game Awards, et ça s'annonce déjà extrêmement prometteur !

Alors que CD Projekt RED nous avait annoncé le mois dernier que The Witcher 4 était récemment enfin entré en phase de pleine production, on ne s'attendait pas forcément à ce que leur nouveau jeu redonne si vite de ses nouvelles. Le studio polonais frappe donc un grand coup en nous proposant dans le cadre des Game Awards 2024 un premier véritable aperçu officiel de sa nouvelle saga dans l'univers dark fantasy du romancier Andrzej Sapkowski. Et ça vend déjà beaucoup de rêve !

Un premier véritable aperçu de The Witcher 4 qui fait déjà baver

Lors de sa première annonce officielle, The Witcher 4 ne nous avait donné comme os à ronger que l'image d'un médaillon de sorceleur enfoui dans la neige, avec en sous-titre « Une nouvelle saga commence ». Il n'a depuis donné des nouvelles principalement que via des rapports financiers de CD Projekt RED. Le dernier en date nous indiquait ainsi que ce nouvel opus était entré dans la phase la plus cruciale de son développement : la pleine production, signifiant qu'il ne devrait pas sortir avant deux ou trois ans. Pour éviter de répéter les terribles erreurs de communication autour de Cyberpunk 2077, le studio polonais se gardait en effet de montrer quoi que ce soit, tant qu'il n'y ait rien de concret à montrer.

C'est donc avec une très agréable surprise que The Witcher 4 se présente plus en détail à l'occasion des Game Awards, avec une bande-annonce cinématique nous permettant de mieux savoir de quoi cette nouvelle saga est faite, avec cependant une surprise de taille : Ciri remplacera l'iconique Geralt de Riv dans le rôle de protagoniste principale de cette nouvelle saga !

Même s'il ne s'agit que d'une cinématique, rappelons que The Witcher 4 est développé sur l'Unreal Engine 5. Le rendu final pourrait donc être très proche de ce qui nous régale les yeux dans la vidéo ci-dessous. Reste maintenant à connaître sa date de sortie. Mais vivement !

Source : The Witcher sur YouTube