Le déjà impressionnant Unreal Engine 5, sur lequel The Witcher 4 sera développé, n'a pas encore fini de montrer tout son superbe potentiel. La preuve en est avec cette démo technique bluffante de réalisme. Celle-ci présente d'ailleurs quelques similitudes avec une démo technique présentée justement par CD Projekt RED.

The Witcher 4 sous Unreal Engine 5 va nous en mettre plein la vue

Il y a deux ans, CD Projekt RED participait à la présentation State of Unreal 2022. Celle-ci nous permettait d'en apprendre plus sur les capacités techniques de l'Unreal Engine 5, et les raisons derrière le choix de ce moteur par le studio polonais pour le développement de ses prochains jeux comme The Witcher 4 et Cyberpunk 2. Nous pouvions voir un bref aperçu de ce que donnerait cette nouvelle saga sur le moteur d'Epic Games. Le résultat se montrait extrêmement prometteur. Voici pour rappel la vidéo en question ci-dessous.

Avance rapide jusqu'au présent, où Digital Dreams nous propose une démo technique de l'Unreal Engine 5 au goût du jour, reprenant par ailleurs la même atmosphère que l'extrait partagé par CD Projekt RED. La vidéo nous fait visiter un cimetière qui n'est pas sans rappeler le début de Demon's Souls Remake. Nous avons ainsi droit à l'une des démos techniques les plus impressionnantes à ce jour. Tant au niveau des textures que des effets de lumière, le photoréalisme est ici presque palpable. De quoi laisser rêveur quant à ce que donnera The Witcher 4 avec de tels graphismes.

Un rendu trop beau pour être vrai de nos jours ?

Pour afficher cette véritable leçon technique en 4K et en toute fluidité, Digital Dreams dispose toutefois d'un PC extrêmement puissant et coûteux. On parle ainsi d'une carte graphique RTX 4090, d'un processeur Ryzen 9 7950X et de 32 Go de RAM DDR5 cadencés à 6 000 MHz. Une configuration qui n'est clairement pas à la portée de tout le monde. Démo technique oblige, il ne faut pas s'attendre à ce que des jeux sous Unreal Engine 5 tels que The Witcher 4 soient affichés tels quels.

Sur la présente génération de consoles, Hellblade 2 nous a notamment appris qu'une telle claque graphique ne serait possible qu'en faisant des concessions sur la fluidité. Étant donné que The Witcher 4 n'est pas près de sortir, peut-être que PS6 et Xbox Series 2 seront alors déjà arrivées. Espérons alors que leurs fiches techniques seront assez robustes pour qu'une démo technique de cette qualité visuelle soit alors une norme. L'avenir nous le dira.