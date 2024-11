CD Projekt RED redonne d'excellentes nouvelles de The Witcher 4 avec l'annonce du franchissement d'une étape on ne peut plus cruciale de son développement.

Cette nouvelle relative à The Witcher 4 nous provient plus précisément du dernier rapport financier de CD Projekt RED. Pour rappel, c'est par ce biais que le studio polonais entend donner des informations supplémentaires sur ses jeux en cours de production, en attendant d'avoir quelque chose de plus concret à montrer. Cela pourrait d'ailleurs arriver prochainement pour son prochain RPG phare, compte tenu des développements tous frais à son sujet.

The Witcher 4 franchit une nouvelle étape majeure sur la Voie

Annoncé pour la première fois via un simple teaser en 2022, The Witcher 4 a depuis tranquillement suivi son petit bonhomme de chemin. Aux dernières nouvelles, près de 400 développeurs (sur 650 en tout) de CD Projekt RED travaillent actuellement sur cette nouvelle saga dans l'univers dark fantasy du romancier polonais Andrzej Sapkowski. Le studio nous indiquait notamment ces derniers temps que son entrée en pleine production devrait avoir lieu dans le courant 2024. C'est désormais officiel : The Witcher 4 (connu en interne sous son nom de code « Polaris ») est bien entré dans cette phase cruciale de son développement.

« Je suis fier de confirmer que l'équipe Polaris a terminé il y a quelques semaines la préproduction du jeu et se lance maintenant dans sa pleine production, la phase la plus intense du développement », indique le PDG adjoint de CD Projekt RED, Michał Nowakowski. « Nous sommes extrêmement satisfaits de nos progrès sur ce projet, et j'aimerais remercier l'équipe pour son dévouement ». C'est donc maintenant que les choses sérieuses commencent vraiment pour The Witcher 4.

Pour rappel, ce titre marquera le début d'une nouvelle trilogie dans la licence. Exit donc (sauf potentiels caméos) Geralt de Riv, Ciri et compagnie. Place à une toute nouvelle histoire, de nouveaux personnages, et probablement une nouvelle École de sorceleurs, présumée comme étant celle du Lynx. Tout ceci est développé sur l'Unreal Engine 5, et non le capricieux moteur maison RED Engine. Ce afin de laisser aux équipes plus de temps pour se concentrer sur la partie créative et narrative du jeu. Ne reste donc plus maintenant qu'à attendre patiemment (probablement encore quelques années) de voir ce que CD Projekt RED nous prépare pour The Witcher 4 ou quelque nom qu'il prendra, mais qui représente en tout cas bien la suite très surveillée de sa franchise culte.

Source : CD Projekt RED