CD Projekt RED ne manque clairement pas d'ambitions pour The Witcher 4, qu'il veut même « encore meilleur que The Witcher 3 », son plus grand chef d'œuvre à ce jour.

Maintenant que The Witcher 4 est enfin officiellement lancé en pleine production, les langues commencent à se délier un peu à son sujet chez CD Projekt RED. Le studio polonais en a notamment rajouté une couche quant à ses énormes ambitions pour son prochain titre, qu'on nous annonce comme étant meilleur encore que The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Voilà qui promet, même si patience est fatalement de mise.

The Witcher 4 : un futur chef d'œuvre en perspective ?

Sorti en 2015 et développé par 200 personnes, The Witcher 3 a durablement marqué l'industrie du jeu vidéo. Ce tant grâce à sa superbe direction artistique qu'à sa narration écrite et ses personnages écrits d'une main de maître. Comme à son habitude, CD Projekt RED n'entend pas se reposer sur ses lauriers et nourrit d'énormes ambitions pour The Witcher 4, pour rappel développé sur l'Unreal Engine 5 par cette fois 400 développeurs. Ce changement de moteur et des effectifs doublés devraient permettre au studio de mieux se donner les moyens d'accomplir un tel projet. C'est en tout cas ce qu'il a avancé dans une récente interview auprès d'Eurogamer.

« Changer de technologie ne changera pas le fait que nous serons toujours ambitieux. Notre prochain jeu [The Witcher 4, ndlr] ne sera pas plus petit et moins bien que The Witcher 3. Il sera au contraire meilleur et plus grand que son aîné. Il sera aussi meilleur que Cyberpunk 2077. Car, pour nous, c'est inacceptable de faire autrement ». Des ambitions aussi grandes lui avaient toutefois coûté très cher avec Cyberpunk 2077, qui a souffert d'un lancement qui a aussi marqué l'industrie, mais de manière bien moins glorieuse, avant de connaître une belle rédemption rarement vue grâce notamment à la sortie de Phantom Liberty l'année dernière.

Pour nous proposer un The Witcher 4 à la hauteur des folles envies du studio et des énormes attentes des fans, CD Projekt RED entend donc prendre tout le temps nécessaire, et a priori organiser ses équipes au mieux pour éviter périodes de crunch et autres surmenages qui touchent de trop nombreux studios. Ainsi, sa sortie ne devrait pas avoir lieu avant quelques années. Patience sera également de mise pour une présentation officielle du jeu. L'équipe de Varsovie prévoit cela dit de partager d'ici là quelques teasers d'un The Witcher 4 très surveillé... en temps voulu. Car telle est la Voie des Sorceleurs.

Une suite aussi marquante que The Witcher 3 en son temps ? On croise les doigts. © CD Projekt RED

Source : Eurogamer