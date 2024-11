CD Projekt RED est enfin passé à la vitesse supérieure sur The Witcher 4, qui est désormais officiellement entré en phase de pleine production. 400 développeurs travaillent donc activement dessus depuis ses bureaux en Pologne. Suite à cette annonce forte durant son dernier rapport financier, le studio polonais a pris le temps de répondre à une interview d'Eurogamer pour partager des détails particulièrement croustillants, et particulièrement ambitieux.

The Witcher 4 : un jeu encore plus phénoménal que Wild Hunt en vue ?

Cela fait deux ans que CD Projekt RED a annoncé le projet portant le nom de code « Polaris », surnommé The Witcher 4 en attendant un titre plus définitif. Durant ce laps de temps, le studio polonais s'est, à part l'image d'un médaillon de sorceleur dans la neige, très discret à propos de cette nouvelle saga dans l'univers dark fantasy du romancier polonais Andrzej Sapkowski.

Les choses s'accélèrent cependant enfin pour The Witcher 4, qui entame la phase la plus difficile de son développement : la pleine production. Auprès d'Eurogamer, CD Projekt RED nous en dit plus à son sujet. Il serait question d'un jeu encore plus massif que The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Le lancement très compliqué de ce dernier a toutefois servi de leçon cuisante au studio. « Il n'y a pas de magie, seulement du travail acharné et s'assurer que l'équipe maintienne le cap ». Le studio va ainsi s'organiser au mieux pour éviter à tout prix un second lancement catastrophique. Il va donc s'accorder plus de temps pour tester son prochain jeu avant sa mise en circulation.

De ce fait, il faudra hélas se montrer encore très patient pour avoir un véritable aperçu de The Witcher 4. Coup plus dur encore pour les fans : CD Projekt RED estime que le jeu ne sortira pas avant un ou deux ans après une première bande-annonce en bonne et due forme. Qui elle-même ne risque pas d'arriver avant un moment, tant le studio polonais est encore traumatisé par la campagne marketing bien trop aggressive et précoce de Cyberpunk 2077. Ceci étant dit, son futur jeu développé sur l'Unreal Engine 5 (choix motivé par un souci d'harmonisation du processus de création avec d'autres jeux en cours de développement comme Cyberpunk 2) arrivera en temps voulu sur PC, mais aussi sur consoles. Si seulement il était possible de faire passer le temps comme Geralt avec ses méditations...

Le très ambitieux The Witcher 4 va encore attendre son heure dans la neige un moment. © CD Projekt RED

Source : Eurogamer