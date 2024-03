The Witcher 3 a beau avoir bientôt dix ans, il n'a rien à envier à des étalons graphiques plus récents. Ce notamment grâce à son patch next-gen, ainsi qu'à tout l'amour que lui porte la communauté de moddeurs. En voici une superbe illustration en 8k, courtoisie de Digital Dreams.

The Witcher 3 ne cesse de nous ensorceler

Malgré un âge certain, The Witcher 3 reste un chef d'œuvre intemporel. Son monde ouvert imagine par CD Projekt RED ne manque pas de poésie grâce à une belle direction artistique. Sur le plan technique, le titre s'est maintenu à jour, notamment grâce au patch next-gen visant PC, PS5 et Xbox Series. Cette mise à jour a notamment amélioré la qualité de textures déjà de qualité, et surtout implémenté le ray tracing.

En plus de tout cela, les moddeurs continuent de travailler avec amour pour le rendre encore plus beau. Nous en avons une parfaite illustration avec cette vidéo de la chaîne YouTube Digital Dreams. Armé de plus d'une centaine de mods et du ReShade propriétaire Beyond All Limits, la version PC du jeu est absolument superbe. Pour ne rien gâcher, la vidéo est tournée en 8k à 60 fps pour une image d'une netteté impeccable.

Un superbe voyage, mais qui n'est pas donné

Pour parvenir à un tel résultat, il faut toutefois avoir une configuration extrêmement musclée. Une carte graphique RTX 4090 est en tout cas indispensable (et terriblement onéreuse). Pour le reste, Digital Dreams indique que la machine utilisée embarque un Ryzen 9 7950x, 32 Go de RAM DDR5 6000 MHz et un puissant SSD M.2 NVMe. Un tel PC n'est donc clairement à la portée de tout le monde.

Cela ne nous empêche toutefois pas de profiter de ce voyage en compagnie de Geralt, bien au contraire !