Après de longs mois d’attente, la mise à jour PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 est enfin disponible. Si elle s’accompagne de quelques mésaventures pour la version PC, les joueurs comme les critiques sont unanimes sur le travail abattu par CD Projekt RED. Ray tracing, refonte graphique, textures plus affinées, petits changements côté gameplay, tout est fait pour que l’expérience soit encore meilleure. Ce à quoi ils ne s’attendaient pas en revanche, c’est l’ajout d’une fonctionnalité réclamée depuis des années.

Oui, vous pouvez caresser Ablette dans The Witcher 3

Le patch next-gen de The Witcher 3 apporte son lot de changements au RPG. L’un d’entre eux fait particulièrement parler de lui et ce n’est pas anodin. Souvent érigée au rang de meme sur les Internets, la fonctionnalité permettant de caresser des animaux dans les jeux est désormais érigée au rang d' indispensable pour certains joueurs. Nombreux ont été ceux à réclamer une telle mécanique pour le mastodonte de 2015, mais CD Projekt RED n’avait jamais pu satisfaire leur souhait. Jusqu’à maintenant.

Aussi génial et inutile que ce soit, vous pouvez désormais caresser Ablette dans The Witcher 3. Geralt de Riv peut désormais montrer son affection à son compagnon de route en lui donnant une petite tape dans le dos. Les premiers fans de cette fonctionnalité ne sont non pas les fans, mais Ablette, le fidèle destrier remuant la queue après cette caresse. Un petit changement bienvenue qui n’apporte absolument rien au gameplay, mais la mise à jour de The Witcher 3 recèle de petits changements bien utiles et tout aussi réclamés. C’est par exemple le cas de l’un des plus gros problèmes du jeu à son lancement : les dégâts de chute. Ils ont enfin été revus à la baisse et Geralt peut enfin survivre même en tombant de grandes hauteurs.