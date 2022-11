CD Projekt RED dévoile un premier aperçu du DLC Netflix qui arrivera gratuitement dans The Witcher 3 avec la sortie des versions PS5 et Xbox Series du RPG.

Le 14 décembre prochain, The Witcher 3 se refera une beauté sur PS5, Xbox Series et PC. Une upgrade gratuite pour toutes celles et ceux qui possèdent déjà le jeu, qui proposera son lot d’améliorations tant au niveau des graphismes que du gameplay. Cependant, les joueurs Switch et des consoles générations auront eux aussi le droit à du contenu inédit : le DLC autour de la série Netflix.

Quel sera le contenu du DLC Netflix de The Witcher 3 ?

The Witcher 3 PS5 & Xbox Series s’est montré sous toutes ses coutures cette semaine. L’occasion pour les fans de découvrir toute la panoplie de changements qui les attendent prochainement. Ray tracing, textures améliorées, gameplay peaufiné, mode photo, les arguments ne manquent pas et le premier comparatif vidéo est sans appel : le résultat est très joli. Si ces nouveautés ne seront réservées aux joueurs PC et aux consoles current-gen, ceux qui sont restés sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch profiteront également du prochain DLC gratuit, annoncé en même temps que cette upgrade.

Le contenu basé sur la série The Witcher sera en effet disponible pour tous les joueurs le 14 décembre. Si CD Projekt RED souhaite garder la surprise jusqu’au bout, les développeurs ont malgré tout dévoilé furtivement quelques éléments. Plutôt que de donner directement les nouveaux objets aux joueurs, le studio polonais a préféré créer une quête inédite directement intégrée dans le jeu qui leur permettra de débloquer tout le contenu gratuit. Mais que sera-t-il exactement ? Des tenues alternatives pour les soldats de Nilfgaard et ce bon vieux Jaskier basées sur le série Netflix, ainsi que des épées et armures pour Geralt qui s'inspireront des deux premières saisons. Il faudra cependant attendre la sortie de l'upgrade de The Witcher 3 pour en connaître la liste exacte, les développeurs souhaitant garder à minima la surprise.