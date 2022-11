Parce qu’il n’y a pas que les LEGO qui comptent, The Witcher 3 s’est associé avec MEGA Construx pour proposer un set collector.

Marchant sur les plates-bandes de LEGO, MEGA Construx est une marque de jouets et d’objets de collection à construire soi-même, détenue par Mattel. Comme son concurrent, MEGA multiplie depuis des années les collaborations avec de célèbres licences issues du jeu vidéo comme Halo ou encore Pokémon pour proposer tout un tas de jouets de collection. La firme s'attaque maintenant à The Witcher 3.

Ce n'est pas LEGO The Witcher 3, mais MEGA

À son tour donc, CD Projekt se prête au jeu du partenariat et vient d'annoncer l’arrivée imminente d’un set collector aux couleurs de sa licence phare. Une nouvelle qui tombe à point nommé alors que le jeu s’apprête à recevoir son fameux patch PS5 et Xbox Series dès le mois de décembre de cette année.

D’après le premier visuel, le pack MEGA The Witcher 3 vous permettra de mettre en scène le célèbre sorceleur face à un griffon.

D’autres pack seront peut-être de la partie, mais pour l’heure, CD Projekt s’est contenté d’un petit teasing histoire de faire monter la sauce.

Pour l’heure, aucun prix ni date de sortie n’ont encore été partagés, mais ça ne saurait tarder.

En attendant, vous pouvez d’ores et déjà jeter un œil aux précédentes collaborations de la marque pour voir un peu ce qu'elle propose. Il y en a pour toutes les bourses.