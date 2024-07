Malgré son âge certain, The Witcher 3 renferme encore bien des secrets, dont un découvert tout récemment qui aurait pu tout changer pour la fin des aventures de Geralt de Riv.

Ce n'est cependant cette fois pas faute d'avoir cherché dans les moindres recoins du jeu complet. Il a fallu en effet attendre que CD Projekt RED donne les clés de The Witcher 3 aux moddeurs avec l'outil REDKit pour qu'ils découvrent ce secret particulier. Cet élément avait en effet été supprimé du jeu complet, malgré son énorme impact potentiel sur l'histoire du chef d'œuvre du studio polonais.

The Witcher 3 : la Chasse Sauvage aux secrets les plus enfouis

Les talents en termes d'écriture et de narration de CD Projekt RED ne sont aujourd'hui plus à prouver. The Witcher 3 en était l'exemple le plus marquant en 2015, avec une histoire aux ramifications extrêmement complexes et fascinantes en fonction de nos choix. Pourtant, le studio polonais n'avait pas conté toutes les histoires qu'il avait imaginé pour l'ultime chapitre de la saga de Geralt de Riv. C'est notamment le cas d'une fin qui avait été entièrement scénarisée et doublée, mais supprimée du jeu final.

Ce n'est que depuis la sortie de REDKit pour les moddeurs que ceux-ci ont pu déterrer ce contenu coupé du jeu final. Cet outil offre pour rappel un accès complet aux assets de The Witcher 3, avec maintenant comme seul limite l'imagination pour créer de nouvelles histoires et quêtes. Cela permet également de fouiller les fichiers les plus confidentiels du massif RPG de CD Projekt RED. Glassfish77 a ainsi pu entre autres restaurer une fin secrète impliquant Yennefer et la Loge des Magiciennes, une faction extrêmement importante dans l'univers dark fantasy imaginé par Andrzej Sapkowski.

Le secret des magiciennes dévoilé au grand jour

Afin de protéger Ciri de la Chasse Sauvage, Geralt recrute de nombreuses membres de la Loge. Dans la version finale de The Witcher 3, le destin de la plupart d'entre elles reste cependant relativement inconnu. CD Projekt RED avait toutefois pensé à elles avec cette conclusion de l'histoire, finalement abandonnée. Grâce à la restauration de Glassfish77, nous pouvons cependant revivre cet événement pivot de la narration, entièrement animé et doublé. Nous y voyons Geralt, Yennefer et la Loge se rassembler. Mais la compagne de Geralt décide finalement de trahir ses sœurs et les vendre à l'Empereur Emhyr var Emreis, en vue de mettre Ciri à l'écart de leurs sombres machinations.

Ce à quoi Geralt peut réagir de différentes manières. En fonction de ses réactions, les dialogues suivants seront radicalement différents et pourront autant renforcer sa relation avec Yennefer que l'impacter négativement. Voir le travail abattu par CD Projekt RED sur cette fin alternative que nous n'aurions jamais vu sans cette restauration force en tout cas le respect. On peut même se demander si les moddeurs ne vont pas encore découvrir d'autres secrets de ce type, en plus de se fendre d'histoires de leurs propres créations. Une manière comme une autre d'attendre un certain The Witcher 4, en somme.