The Witcher 3 a enfin le droit à son énorme patch new gen sur PS5, Xbox Series et PC. Retrouvez ici tous les détails du patchnote.

Dès ce 14 décembre, les joueurs PS5, Xbox Series et PC de The Witcher 3 auront le droit à l’une des plus grosses mises à jour gratuites du jeu. Annoncé depuis très longtemps, ce patch new gen tant attendu arrive enfin et embarquera avec lui tout un tas d’améliorations. Refonte graphique, upgrades techniques, correction de bugs, mods et autres contenus exclusifs se partagent cet imposant patchnote. On vous donne tous les détails.

À quelle heure sortira le patch PS5, Xbox Series et PC ?

Histoire d’assurer un lancement impeccable, CD Projekt a fait le choix de dispatcher la mise en ligne. En France, il sera possible de télécharger le patch new gen de The Witcher 3 dès le 14 décembre à minuit sur PS5 et à 1h du matin sur PC et Xbox Series.

The Witcher 3 Notes de patch 4.0 PS5, Xbox Series et PC

Global : ajouts exclusifs sur PC, PS5 et Xbox Series

Ajout du ray tracing pour les effets de lumières et d'occlusion ambiante.

De plus, les PC dotés d'un matériel compatible disposent d'une option supplémentaire pour activer le ray tracing sur les reflets et les ombres

Ajout de divers mods et contenus inspirés des mods au jeu pour améliorer les visuels et la qualité globale du jeu. Nous avons inclus quelques favoris créés par la communauté en plus de nos propres modifications tels que les améliorations de l'environnement et des cinématiques, les trottoirs réalistes et de nombreuses améliorations de décoration.

Les mods créés et inspirés par la communauté incluent : Le projet The Witcher 3 HD par HalkHogan Monstres HD retravaillés par Denroth Cinématiques immersives en temps réel par teiji25 Nitpicker's Patch par chuckcash Corrections de la carte du monde par Terg500



Texture en 4K pour divers personnages, dont Geralt, Yennefer, Triss, Ciri, Eredin et plus encore.

Tous les personnages principaux, y compris Geralt, ont désormais un auto-ombrage haute résolution, même en dehors des cinématiques. De plus, les problème de collisions des cheveux à travers l'armure ainsi que d'autres problèmes de clipping des armures ont été corrigés.

Améliorations environnementales : Ajout d'un nouveau type de météo - "Ciel gris" Textures du ciel mises à jour Améliorations de la végétation et de l'eau Diverses améliorations du maillage Amélioration de certains VFX sélectionnés Mise à jour de l'éclairage environnemental global



Ajout de la super résolution AMD FidelityFX™ (FSR) 2.1

Ajout du mode photo, permettant aux joueurs de prendre de superbes photos dans le monde de The Witcher 3.

Ajout de la possibilité de mettre le jeu en pause pendant les cinématiques.

Ajout d'une option de caméra alternative plus proche du personnage du joueur et qui réagit plus dynamiquement au combat et au mouvement. Vous pouvez trouver ce nouveau paramètre dans le menu Options

Spécifique au PC

Ajout de paramètres graphiques "ULTRA+" sur PC, ce qui augmente considérablement la fidélité visuelle du jeu. Les paramètres graphiques disponibles sur ULTRA+ affectent : Nombre de caractères d'arrière-plan La qualité de l'ombre Densité d'herbe La qualité de texture Plage de visibilité du feuillage Qualité du terrain La qualité d'eau Niveau de détail



Ajout de la prise en charge de DLSS 3. Disponible uniquement sur le matériel compatible.

Spécifique PS5 et Xbox Series

Amélioration de la qualité globale des graphismes sur les consoles de nouvelle génération. Y compris des textures améliorées, une fidélité améliorée, une qualité d'ombre, de plus grandes distances de tirage et une densité de foule.

Mode Ray Tracing : améliore l'éclairage global et l'occlusion ambiante par ray tracing avec une résolution dynamique ciblant 30 FPS pour PlayStation 5 et Xbox Series X.

Mode Performance : assure un gameplay plus fluide ciblant 60 FPS avec une résolution dynamique pour PlayStation 5 et Xbox Series X.

La version Xbox Series S n'a pas de ray tracing. Le mode Qualité offre une résolution accrue et une meilleure fidélité d'image ciblant 30 FPS, tandis que le mode Performance cible 60 FPS et donne la priorité à un jeu plus fluide sur la qualité visuelle.

Prise en charge des gâchettes adaptatives et du retour haptique des DualSenses PS5.

Ajout de blocs d'activité pour PS5.

Fonctionnalités en ligne

Ajout d'une fonction de la cross-progression entre les plates-formes. Vos dernières sauvegardes seront automatiquement téléchargées sur le cloud afin que vous puissiez facilement reprendre là où vous vous étiez arrêté sur d'autres plateformes. La cross-progression fournit la dernière sauvegarde pour chaque type de sauvegarde. Cette fonctionnalité devient disponible une fois que vous vous êtes connecté à votre compte.

En vous inscrivant à MES RÉCOMPENSES dans The Witcher 3: Wild Hunt, les joueurs peuvent recevoir : Épées de la renarde à neuf queues Armure de l'Ouest du Tigre blanc Ensemble d'armure Dol Blathanna Carte de Gwent



Contenu additionnel exclusif

Ajout d'une nouvelle quête secondaire, Dans l'ombre du feu éternel , à Velen. Les récompenses sont inspirées de la série The Witcher de Neftlix .

de Neftlix . Ajout d'une apparence alternative pour Dandelion inspirée de la série The Witcher de Netflix . Vous pouvez l'activer dans Options → Gameplay.

Ajout d'un ensemble alternatif d'armures nilfgaardiennes inspiré de la série The Witcher de Netflix . Vous pouvez l'activer dans Options → Gameplay.

Ajout d'une voix off en chinois et en coréen. La disponibilité sur les consoles varie selon la région.

Diverses améliorations et modifications apportées à la voix off russe, y compris des correctifs pour les lignes accélérées / ralenties dans la grande majorité des scènes.

Amélioration de la qualité de vie et de l'accessibilité

Ajout d'une option d'utilisation rapide des signes. Il permet aux signes d'être commutés et lancés sans ouvrir le menu radial. Vous pouvez le trouver dans Options → Gameplay.

Ajout d'un nouveau filtre de carte par défaut. Le nouveau filtre masque certaines icônes telles que "?" et des icônes de bateau afin de réduire l'encombrement des icônes sur la carte. Ces icônes peuvent être réactivées avec le basculement du mode de carte "Tous".

Ajustement de la hauteur minimale pour les dégâts de chute, permettant au joueur de survivre aux chutes de hauteurs plus élevées.

Les herbes peuvent désormais être récupérées instantanément en une seule interaction, sans la fenêtre de butin supplémentaire.

Ajout d'options qui masquent dynamiquement la mini-carte et les objectifs de quête lorsqu'ils ne sont pas en combat ou n'utilisent pas les sens de Witcher. Vous pouvez le trouver dans Options → Vidéo → Configuration HUD → Masquer la mini-carte pendant l'exploration et Masquer les objectifs pendant l'exploration.

Ajout de l'option de marche lente lors de l'utilisation d'une manette. Vous pouvez maintenant marcher lentement en poussant légèrement le joystick gauche vers l'avant.

Ajout d'une option de mode sprint alternatif lors de l'utilisation d'une manette. Il est activé en appuyant sur le stick gauche. Vous pouvez le trouver dans Options → Paramètres de contrôle.

Ajout d'une option pour que le verrouillage de la cible ne soit pas affecté par l'inversion de la caméra. Vous pouvez le trouver dans Options → Paramètres de contrôle.

Amélioration du menu radial afin que les bombes, les boulons et les objets de poche puissent désormais être changés dynamiquement sans ouvrir l'inventaire.

Ajout de l'option de mise à l'échelle de la taille de la police pour les sous-titres, le bavardage des PNJ et les choix de dialogue. Vous pouvez le trouver dans Options → Vidéo → Configuration HUD.

Ajout de divers autres petits correctifs, ajustements et changements de qualité de vie, y compris quelques secrets à découvrir par les joueurs.

Jouabilité