Avec les années, la saga The Witcher est devenue l'une des plus mythiques du monde du jeu vidéo. On peut dire que le troisième opus a achevé d'écrire la légende de Geralt sur nos écrans. Mais, le sorceleur passera prochainement le flambeau à Ciri, dans un The Witcher 4 qui émerveille déjà par son tout premier trailer. Dans la foulée, il semblerait que le jeu ai réveillé l'engouement de nombreux joueurs pour le précédent opus !

La magie opère toujours pour The Witcher 3

C'est un phénomène très courant : quand une nouveauté autour d'une licence voit le jour, les gens se jettent sur le produit originel. On l'a vu avec les jeux The Last of Us qui ont connu un nouveau succès avec la sortie de la série HBO en 2023. À la même période, la série Arcane a donné envie à un nouveau public de découvrir League of Legends. Même si les gens ne sont pas forcément resté sur le MOBA, cela ne les a pas empêché de tenter l'aventure au moins une fois.

C'est un peu le même genre d'effervescence qui a frappé The Witcher 3 ces derniers jours. Après la sortie du premier trailer du quatrième opus à l'occasion des Game Awards 2024, le public semble avoir eu envie de se replonger dans l'épopée de Geralt pour se remettre dans le bain. Cette envie d'une bonne piqure de rappel à ainsi fait exploser les compteurs !

Les joueurs sont toujours très mobilisés sur cet opus. En tout cas, on le constate sur PC via SteamDB. Mais, le 22 décembre dernier, The Witcher 3 a doublé son audience habituelle. Alors qu'il tourne généralement entre les 15 et 20 mille joueurs, on est monté ce jour-là à 46 370 utilisateurs en simultané. Cela faisait un an qu'on n'avait pas eu un tel pic. Voilà une belle performance qui confirme que Geralt a encore de beaux jours devant lui avant que la relève n'arrive !

© CD Projekt