Des années après son lancement, The Witcher 3: Wild Hunt demeure un sujet d'actualité grâce à CD Projekt, qui n'a manifestement pas fini d'exploiter son succès retentissant. La récente annonce vient confirmer cet engagement continu envers le jeu.

The Witcher 3 a une grosse annonce à vous faire

Un tweet officiel récent a dévoilé qu'un éditeur de mods pour The Witcher 3: Wild Hunt est en développement. Et devrait être disponible en 2024. Cette nouveauté représente une avancée notable pour ce jeu de rôle déjà largement plébiscité. Avec cet éditeur, les joueurs pourront personnaliser leur expérience de jeu, en créant des contenus inédits. En modifiant par exemple des quêtes et éléments existants, enrichissant ainsi les possibilités ludiques.

Cette initiative, qui prévoit de rendre cet outil accessible gratuitement, a été accueillie avec enthousiasme par la communauté des joueurs. Cette approche vise à enrichir l'expérience de jeu déjà établie et à consolider le statut culte de The Witcher 3. Bonne nouvelle non ?

On attend avec impatience des informations supplémentaires sur cet éditeur de mods l'année prochaine. Il est à noter que le modding était déjà une pratique courante pour The Witcher 3: Wild Hunt, avec une communauté de joueurs activement engagée dans la création de mods variés, allant de simples ajustements graphiques à des modifications plus profondes. Comme l'ajout de nouvelles quêtes ou personnages. De nombreux exemples sont disponibles sur des sites tels que Nexus Mods. Comme c'est d'ailleurs le cas avec Cyberpunk 2077.

L'arrivée d'un éditeur de mods officiel par les développeurs de The Witcher 3 est une étape clé, indiquant une simplification et une expansion des possibilités de modding. Cet éditeur officiel pourrait offrir des outils plus performants, une intégration plus aisée et peut-être même un soutien direct des développeurs, ce qui serait un atout considérable pour l'expérience de modding. Cette annonce représente une promesse alléchante pour l'avenir du jeu, notamment en termes de conversions totales. On imagine déja sans mal la possiblité d'un mod Seingeur des Anneaux ou autre. Ou pourquoi pas une adaptation directe des aventures de la série Netflix avec Henry Cavill en personne, pour remplacer la version de notre héros.