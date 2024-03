Parmi les mods les plus populaires de The Witcher 3, nous avons le fameux HD Reworked Project par Halk Hogan. Avant la sortie de la version next-gen du jeu, il s'agissait du mod le plus téléchargé. Le moddeur travaille depuis sur une version adaptée à cette édition plus récente. D'autres mods du même tonneau sont également de sortie.

The Witcher 3 toujours dans l'ère du temps

Cela fait presque dix ans que The Witcher 3 a ensorcelé son monde. Le véritable monument de CD Projekt RED a clairement marqué le genre Action-RPG en monde ouvert de son empreinte. Fin 2022, le studio polonais sortait le patch next-gen, tant à destination des PS5 et Xbox Series X/S que du PC. Cela a permis d'intégrer au jeu les technologies les plus récentes comme le ray tracing et le DLSS.

Avant cela, un mod extrêmement populaire permettait de garder The Witcher 3 dans l'ère du temps : le HD Reworked Project par Halk Hogan. Ce mod visait à augmenter la résolution des textures, pour des graphismes extrêmement fins. Très apprécié, ce mod a fait beaucoup de bien au jeu dont le moteur accuse malgré tout son âge. Depuis le patch « next-gen », celui-ci n'était donc plus d'actualité. Qu'à cela ne tienne, le moddeur s'est depuis penché sur une version remise au goût du jour de sa création. Il a ainsi récemment partagé l'évolution de son travail, plus spécifiquement ici sur l'île de Kaer Trolde à Skellige.

Des reflets argentés au fil de l'épée

Pour celles et ceux disposant d'une carte graphique NVIDIA, l'ajout du ray tracing a offert un nouveau visage au titre de CD Projekt RED. Plusieurs moddeurs se sont également penchés sur cette fonctionnalité pour en parfaire le résultat. Parmi les créations les plus remarquables en la matière, nous avons celui de Scoutbr0, disponible sur Nexus Mods. Celui-ci permet d'afficher les reflets et ombres créés par le ray tracing plus convaincants encore.

Un autre mod notable est RTX Mirrors, encore une fois par Scoutbr0. Comme son nom l'indique, celui permet aux miroirs de se comporter comme tels. De quoi renforcer encore l'immersion dans le monde magique de The Witcher réimaginé par CD Projekt RED. Il s'agit également d'un bon moyen d'attendre un certain The Witcher 4. Celui-ci devrait nous mettre une belle claque artistique et graphique grâce au très convaincant Unreal Engine 5. Vivement !