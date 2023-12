The Witcher 3 a le droit à une nouvelle mise à jour visuelle grâce au talent de moddeurs particulièrement attaché au jeu. C'est superbe et pourtant, on a encore rien vu puisque le chantier s'annonce tout simplement colossal.

The Witcher 3 est déjà bien loin, même si le patch "new gen", véritable game changer, est venu insuffler une seconde jeunesse à ce véritable monument. Le sorceleur nous manque, mais CD Projekt travaille dessus d’arrache-pied. Un grand nombre de projets sont en cours de développement, notamment un certain The Witcher 4 qui devrait continuer la timeline lancée par la première trilogie, ainsi qu'un remake pour le tout premier épisode. Mais en attendant, les fans les plus impatients continuent d'écumer de long en large le troisième épisode. D'ailleurs, vous pouvez dès à présent le re-re-redécouvrir de la plus belle des façons.

The Witcher 3 totalement transformé par ses fans

Les mods, il en existe des tas; beaucoup ont d’ailleurs contribué au développement du gros patch next gen déployé il y a maintenant plusieurs mois. Mais pour les fans les plus hardcore, ce n'était pas encore suffisant. Oui, les amoureux de la franchise ont encore retroussé leurs manches et mis les mains dans le cambouis pour proposer de nouveaux mods graphiques afin de rendre le jeu tout simplement bluffant visuellement. Et là, c'est bien le mot.

The Witcher 3 est un jeu déjà artistiquement assez incroyable. Techniquement, malgré ses retouches, il souffle un peu le chaud et le froid, mais reste très joli à l'œil. Les moddeurs sont allés encore plus loin en proposant une mise à jour complète de plusieurs textures du jeu afin de le rendre encore plus beau, plus réaliste. Cependant, vu la taille du chantier, il est bon de noter qu'il ne s'agit ici que d'une première partie. Pour l'instant donc, vous n'aurez qu'une partie des textures remaniées, principalement la roche. Du plus petit caillou à la grande falaise, le rendu est bien plus fin et détaillé qu'à l'origine. Et si vous vous posiez la question, oui, ça change totalement le paysage.

Un superbe mod et un chantier qui s'annonce énorme

Le mod en question, bien évidemment gratuit, est disponible en téléchargement sur NexusMods, véritable antre pour les moddeurs. De prochaines mises à jour seront enfin déployées dans les mois qui viennent pour continuer le travail sur l'intégralité des textures du jeu. L'objectif est clair : transformer The Witcher 3 en véritable étalon graphique sur PC, et ça semble en prendre le chemin. Bon par contre sur PS5 et Xbox Series, il faudra se contenter du patch Next Gen déjà en place.

Liste des ajouts du mod actuel pour The Witcher 3 sur PC :