La date de sortie de The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series X/S pourrait déjà avoir été révélée par une très grande chaîne de magasins internationale...

CD Projekt RED avait à nouveau rassuré les fans et les investisseurs : non les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 ne seront pas à nouveau repoussées. Officiellement, elles arriveront d’ici la fin de l’année. Et un revendeur britannique pourrait avoir vendu la mèche sur leur date de sortie exacte.

Les yeux sont peut-être tournés vers The Witcher 4 et sa nouvelle saga, mais les fans n’en oublient pas pour autant l’arrivée sur troisième opus sur les consoles nouvelles génération. Retardées maintes fois, les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 seraient disponibles le vendredi 9 décembre 2022. C’est en tout cas ce qu’affirme GAME UK, l’équivalent britannique de Micromania. Comme l’ont repéré nos confrères de Game Infinitus, la chaîne de magasin a récemment mis sa base de données à jour, pour mettre cette date spécifique. Un employé s’est empressé de le partager.

Une date qui coïncide avec les plans de CD Projekt RED, qui a à nouveau répété que les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 étaient prévues pour le dernier trimestre de l’année. L’information reste cependant à prendre au conditionnel car il pourrait tout simplement s’agir d’une erreur du vendeur, mais ce n’est en tout cas pas un placeholder. Cela pourrait aussi tout simplement être un fake, bien que le présumé employé en question ait supprimé son compte et son image dans la foulée.

On rappelle que cette grosse mise à jour de The Witcher proposera une finition du jeu revue à la hausse pour tirer profit de la puissance de PS5 et des Xbox Series. Elle s’accompagnera de l’ensemble des DLC parus à ce jour ainsi que quelques nouveaux éléments sur e thème de la série Netflix de The Witcher.