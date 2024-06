Malgré une sortie en 2015, The Witcher 3 n'a pas à rougir de jeux plus récents d'un point de vue graphique et technique. Sa mise à jour next-gen, le remettant au goût du jour sur PC, PS5 et Xbox Series, en est en partie la raison. Mais sa version PC peut aller encore plus loin avec l'arrivée prochaine d'une fonctionnalité très appréciée sur cette plateforme.

The Witcher 3 bientôt encore plus next-gen que jamais

Comme pour Cyberpunk 2077 et tant d'autres titres, The Witcher 3 peut compter sur l'amour de la communauté pour rester au goût du jour, malgré ses neuf ans. Si la mise à jour next-gen officielle déployée par CD Projekt RED lui a déjà fait beaucoup de bien, c'est grâce au travail des moddeurs que le chef d'œuvre du studio polonais peut pleinement faire encore pâlir des jeux nettement plus récents. L'un des mods les plus populaires en ce sens est HD Reworked Project de Halk Hogan. Celui-ci s'échine depuis des mois à retravailler absolument toutes les textures du jeu pour leur offrir une apparence véritablement next-gen.

Son dur labeur passionné approche visiblement de son terme, le moddeur ayant annoncé que le très attendu The Witcher 3 HD Reworked Project Next-Gen sortira dans sa version finale plus tard cette année. D'ici là, Halk Hogan a partagé la vidéo ci-dessous pour nous faire miroiter la jolie claque graphique qui se prépare. Un travail de titan qui force le respect, étant réalisé par une seule personne.

Depuis le 21 mai, la vie des moddeurs de The Witcher 3 a par ailleurs été grandement facilitée. Longtemps demandé, l'éditeur de mods officiel baptisé REDKit est pour rappel arrivé à cette date. Cela offre l'accès complet aux assets du jeu pour les créateurs en herbe. Nous avons d'ailleurs très rapidement vu des premières ébauches très prometteuses en ce sens. Tel est notamment le cas s'agissant d'un début de Remake officieux du premier opus, en attendant sa version officielle sur l'Unreal Engine 5, à une date encore indéterminée. Une bonne manière également de patienter pour un certain et très surveillé The Witcher 4, également développé sur le robuste moteur d'Epic Games.