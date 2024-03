En attendant The Witcher 4, CD Projekt gâte ses fans avec un objet de collection ultra rare. Fait très vite, cet indispensable de The Witcher 3 Wild Hunt, partira vite.

Presque 10 ans après la sortie de The Witcher 3 : Wild Hunt, ses fans sont encore nombreux et sont surtout près a voir la prochaine aventure du sorceleur. Si The Witcher 4 est encore assez discret, il est enfin entré en phase de production. Un jeu très attendu qui devrait par ailleurs tirer un trait définitif sur Geralt, le héros de la première trilogie. Si le sorceleur vous manque déjà vous pouvez toujours vous rabattre sur la série Netflix dont la prochaine saison arrivera prochainement et sans Henry Cavill (oui on remue bien le couteau dans la plaie). Enfin les fans les plus hardcore du personnage peuvent toujours jeter leur dévolu sur quelques objets collectors. CD Projekt en a des tas et a aussi de nombreux partenaires, dont certains proposent d'ailleurs des objets extrêmement rares, comme cette nouveauté ultra limitée.

Un objet de collection pour The Witcher 3

Un nouveau buste de Geralt ( version The Witcher 3) est désormais disponible en coffret limité. Ce buste de 6 pouces (15,24 cm) de hauteur est limité à 1000 unités. La base mesure 3,5 pouces de large, soit 8,89 centimètres. « Précommandez le vôtre avant que Geralt ne prenne son prochain contrat !» a publié la société DarkHorse, connue pour ses figurines de qualité. Sur cette statuette, l’on voit donc le sorceleur brandir son épée. Il est surtout prêt à combattre le monstre face à lui : « Épée à la main et un grognement au visage, le boucher de Blaviken est prêt à défendre le royaume et à vaincre ses ennemis », peut- on lire sur le site officiel.

Ce beau buste de The Witcher 3 sculpté par Dawid Kowal est proposé au prix de 130€ (sans les frais de port). Nul doute qu'avec si peu d'exemplaires proposés et un prix aussi attractif, les précommandes risquent d'être saturées. Néanmoins, un réassort peut être possible, ça s'est déjà vu.

En attendant si vous voulez vous relancer dans l'aventure The Witcher 3, sachez que le jeu est disponible sur absolument toutes les plateformes actuelles. Il dispose par ailleurs d'un patch de nouvelle génération sur PC, Xbox Series et PS5 avec de très nettes améliorations graphiques et d'ergonomie générale.