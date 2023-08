Avec le succès incontestable et incontesté de The Witcher 3, les fans sont nombreux à attendre impatiemment un remake du tout premier épisode. À quoi cela pourrait t-il ressembler ?

Par surprise, l'année dernière, CD Projekt Red a ravi les fans de The Witcher en annonçant qu'un remake à part entière du tout premier épisode de 2007 allait avoir lieu. Problème, selon le PDG Adam Kiciński le dit projet ne sera pas disponible avant la sortie du quatrième épisode. Soit pas avant au moins 2025. Histoire de patienter un développeur amateur propose sa vision du projet. C'est assez bluffant.

The Witcher 1 remake, ça pourrait être ça

Comme il l'explique sur son compte Twitter, l'homme ne travaille pas sur le remake de The Witcher mais si c'était le cas, c'est comme ça qu'il procèderait.

Je ne suis pas impliqué dans The Witcher 1 Remake, mais si je l'étais, j'imaginerais que ça ressemble à ça !

Vous pouvez retrouver l'intégralité de son travail dans son thread qui comporte 4 messages. Chaque fois c'est l'occasion de découvrir différences facettes du RPG. Un tout nouveau menu très moderne, une image de l'inventaire, l'une de la carte et l'une "In game". Pour une partie, il s'inspire notamment du travail de Nintendo pour un certain The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, un petit RPG très peu connu. Il faut bien admettre que ça en jette.

Un jeu culte... mais moche !

Si The Witcher a été très bien accueilli par la critique pour son histoire profonde, ses choix moraux intéressants et son univers immersif il faut bien admettre que ca a assez mal vieilli. Surtout depuis la sortie de The Witcher 3 qui a redéfini un peu les bases de l'univers de Andrzej Sapkowski en jeu vidéo. C'est cet aspect vieillissant qui est difficile à surmonter pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas eu l'opportunité de découvrir le jeu à l'époque lors de sa sortie. Un remake serait donc une belle opportunité de jouer au jeu qui fut le point de départ d'une belle histoire vidéoludique. D'autre part, le système de combat du jeu a été critiqué pour être parfois rigide et peu intuitif. Certains joueurs ont trouvé que les mécanismes de combat manquaient de fluidité et étaient difficiles à maîtriser. Enfin, bien que le jeu offre de nombreuses quêtes secondaires, certaines d'entre elles peuvent sembler répétitives et manquer de variété. CD Projekt a donc de nombreux actes d'améliorations dans sa besace.