La franchise de The Walking Dead a su s'exporter en dehors des frontières des comics. D'abord avec une série télévisée à succès, et ensuite avec des jeux vidéo. Les plus populaires d'entre eux étant les titres narratifs de Telltale Games. Et après s'être essayée à nouveau à la VR, la licence de zombies prépare une très grosse surprise pour les fans. Un nouveau projet vidéoludique est en développement et il arrive bien plus vite qu'on pourrait le croire.

Leak d'un nouveau jeu The Walking Dead

Billbil-kun, le membre Dealabs qui fait systématiquement fuiter les jeux PS Plus, a lâché un paquet d'informations sur The Walking Dead Destinies. Le nouveau projet vidéoludique de la franchise zombiesque. À vrai dire le titre a même leaké bien plus tôt, en janvier dernier, mais les détails étaient bien minces. C'est en effet à cause ou grâce à un dépôt de marque que le nom a fuité. Le soft était alors classé dans les catégories « jeu vidéo »; « jeu vidéo à utiliser avec téléphones mobiles » et « jeu vidéo PC téléchargeable ».

Le leaker nous apporte aujourd'hui des infos sur The Walking Dead Destinies, à défaut d'avoir des images. Malheureusement, il n'a pas souhaité publier les clichés qu'il a en sa possession pour des questions légales. Mais aucun problème pour s'attarder sur l'histoire, le thème, la date de sortie etc. Selon lui, The Walking Dead Destinies est donc un jeu d'action-aventure à la troisième personne où les choix ont une place centrale. Ce sera aux joueurs et joueuses de décider du destin des protagonistes, héros comme méchants.

Et vous n'incarnerez pas un personnage inconnu, mais bien Rick Grimes. « Vous allez incarner Rick Grimes qui se réveille d’un coma pour trouver son monde changé à jamais. Parmi les lieux à visiter dans le jeu, on trouvera Atlanta, la ferme des Greene, la prison ainsi que Woodbury » (via Dealabs). Après s'être réveillé dans un monde post-apocalyptique infesté de morts-vivants, Rick Grimes va devoir découper des infectés avec différentes armes à feu (revolver, fusil à pompe...) et blanches (katanas...), tout en collectant des ressources. Ce sera obligatoire pour survivre soi-même, mais également pour développer et renforcer un camp. The Walking Dead Destinies a semble t-il aussi d'autres atouts pour les fans de la série.

TWD Onslaught où l'on peut dépecer des zombies dans la peau de Rick Grimes (crédits : Steam).

Du gros fan-service et un éditeur qui ne rassure pas vraiment

The Walking Dead Destinies jouera à fond la carte du fan-service puisque 15 personnages de la série AMC pourront être choisis afin de former une équipe. Seulement en solo ? En multijoueur ? Ce n'est pas précisé. En plus de Rick, il y aura donc Shane, Michonne, Daryl, Merle, T-Dog, Le Gouverneur, Glenn, Lori, Carl et Carol. Il n'y en a de toute évidence pas 15, mais c'est la liste dont dispose actuellement billbil-kun. Si ces personnages sont de retour dans un jeu, ce n'est pas anodin.

En effet, The Walking Dead Destinies est une relecture des saisons 1 à 4 de la série AMC. Les fans seront par conséquent en terrain connu, mais ils pourront agir cette fois sur l'histoire. Il devrait alors être possible de sauver un protagoniste qui meurt et inversement. On sera fixé sous peu puisque ce nouveau jeu sortirait dès le 14 novembre 2023, ou au moins à l'automne 2023, sur PS5, PS4 Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.

Et on vous a gardé le meilleur pour la fin ou plutôt le pire. Le titre serait édité par GameMill Entertainment. La boîte de Nickelodean All-Star Brawl, Nerf Legends, Nick Kart Racers 3 ou GI Joe Operation Blackout. On est à des années-lumière de l'ambiance plus mature de la franchise TWD. Mais peut-être qu'une bonne surprise nous attend ? Réponse peut-être à la Gamescom 2023 ou d'ici la rentrée. Quant à la série The Walking Dead, elle n'est pas encore terminée. Deux excellentes nouvelles ont même annoncées.