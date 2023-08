La série The Walking Dead est appréciée par un grand nombre de spectateurs, même si sa qualité a fluctué au fil des saisons. Pourtant, nous n'avons jamais eu de jeux vraiment à la hauteur, et ce dernier ne semble pas faire exception.

Malheureusement, on ne peut pas affirmer que la série télévisée The Walking Dead a bénéficié d'adaptations vidéoludiques de qualité. Qui pourrait oublier The Walking Dead : Survival Instinct et The Walking Dead : Onslaught ? Devant de telles erreurs, on aurait pu espérer qu'AMC souhaite désormais une adaptation de meilleure facture pour honorer sa série télé. Mais il semblerait que non, comme le montre l'annonce officielle de The Walking Dead Destinies.

The Walking Dead Destinies, une annonce qui ne séduit pas

Suite aux récentes informations partagées par Billbil-kun sur Dealabs concernant un nouveau jeu adapté de la série The Walking Dead, l’éditeur GameMill Entertainment confirme l'existence du jeu Destinies, prévu pour PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. Bonne nouvelle pour les fans les plus fervents : le jeu se centrera sur les saisons 1 à 4 de la série produite par AMC. Cela sera donc l'occasion de retrouver des visages emblématiques tels que Shane et Merle Dixon.

Ce titre se présentera sous la forme d'un jeu d'aventure et d'action à la troisième personne, offrant la possibilité de modifier l'intrigue originale. Autrement dit, il s'inscrit dans une thématique "What If", permettant de découvrir ce qui serait arrivé si certains personnages avaient survécu. Une interrogation que de nombreux fans apprécient, comme le montrent les nombreuses discussions sur les forums à ce sujet. On imagine aisément le personnage de Shane, interprété par l'acteur Jon Bernthal, infligeant une correction mémorable à tous ceux qui ont tenté de lui nuire, avec peut-être un duel épique contre le Gouverneur, l'antagoniste principal avant l'émergence de Negan.

Ce jeu dont vous êtes le héros

Pour changer le cours de l'histoire, vous aurez la possibilité de combattre des hordes d'infectés avec une grande variété d'armes, tout en cherchant des ressources pour votre camp. Le jeu devrait permettre d'incarner Rick Grimes, Shane, Michonne, Daryl, Merle, Carol, Carl, Lori, Glenn, T-Dog et même le Gouverneur. Si tout cela semble alléchant, c'est malheureusement la première bande-annonce de The Walking Dead Destinies qui sème le doute. Voyez par vous-même :

Le moteur graphique et le design discutable de certains personnages (Rick en tête) suscitent des interrogations. Évidemment, nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise, mais il est regrettable qu'un jeu basé sur une série aussi culte démarre sur de si mauvaises bases. D'ailleurs, certains fans n'hésitent pas à troller massivement dans les commentaires, comparant TWD Destinies à Les Sopranos sur PS2, qui était un véritable désastre. Nous devrions en apprendre davantage lors de l’Opening Night Live du mardi 22 août, ou pendant les journées d’ouverture de la Gamescom, du 23 au 27 août.

De votre coté, que pensez-vous de cette bande annonce ? Plutôt inquiet ou emballé ?