The Walking Dead n'a décidément pas fini de nous surprendre, et la production vient de faire une belle annonce pour l'avenir. Nous avons encore de belles années devant nous.

Lors du Comic-Con de San Diego, une nouvelle excitante a été dévoilée concernant l'avenir de The Walking Dead: Daryl Dixon. En présence des acteurs principaux et de l'équipe de production, les fans ont eu un aperçu de ce qui les attend pour la prochaine saison. De quoi mettre du baume au cœur !

The Walking Dead fait une belle annonce

Ainsi, la deuxième saison de la série, intitulée The Walking Dead: Daryl Dixon — The Book of Carol, sera diffusée à partir du 29 septembre sur AMC et AMC+. Norman Reedus et Melissa McBride reprendront leurs rôles respectifs de Daryl Dixon et Carol Peletier. Les deux personnages seront plongés dans des situations intenses et émouvantes, confrontant des démons du passé et des défis présents.

Un des moments forts de l'annonce a été la confirmation que la production de la prochaine saison se déroulera en Espagne. Des tournages sont prévus dans des régions variées telles que la Galice, l'Aragon, la Catalogne et la Communauté Valencienne. Cette nouvelle saison promet d'explorer encore plus profondément l'univers post-apocalyptique de la série avec des paysages et des défis renouvelés.

Aussi, Norman Reedus a exprimé son enthousiasme en soulignant la dynamique forte entre les deux personnages. "Voir Melissa venir en Europe et s'imposer est incroyable", a-t-il déclaré, ajoutant que la deuxième saison contient certaines des histoires les plus captivantes de la série.

En plus des révélations sur la deuxième saison, les fans ont également appris que la série sera renouvelée pour une troisième saison. Cette annonce a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Promettant de nouvelles aventures et de nouveaux défis pour Daryl et Carol. Alors qu'ils continuent leur périple dans un monde en ruines. On peut imaginer encore un autre pays pour la suite. Pourquoi pas l'Angleterre, ou encore l'Allemagne.

Les détails précis de l'intrigue restent en grande partie secrets. Mais il est certain que les fans peuvent s'attendre à des développements passionnants. Outre Reedus et McBride, la série met également en vedette Clémence Poésy (Harry Potter et la Coupe de Feu, Tenet), Laika Blanc Francard (Mytho) et Anne Charrier (Chefs). Mais aussi Romain Levi (Les Rivières Pourpres) et Eriq Ebouaney (Kingdom of Heaven).

