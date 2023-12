Si la série The Walking Dead est toujours aussi populaire, tout comme les comics, c'est en revanche bien plus compliqué du côté des adaptations vidéoludiques. Et surtout ces dernières semaines avec le jeu de la honte : TWD Destinies. Un soft qui repousse les limites de la médiocrité et qui a fait fuir les utilisateurs Steam. Saluons tout de même les 187 personnes qui ont tenté l'aventure et laissé un avis malgré les multiples red flags des bandes-annonces. Mais ce n'est pas la seule production récente qui va finir dans les abimes des jeux ratés.

Ce jeu The Walking Dead ne sortira jamais dans sa version finale

Après The Walking Dead: Destinies, un nouveau jeu de la licence culte est donc dans la tourmente. Lequel ? Betrayal. Un TPS en vue isométrique qui peut accueillir jusqu'à 8 joueurs, des survivants qui doivent tout faire pour éviter de se faire croquer par des zombiaques. À la base, le titre est sorti sur Steam en accès anticipé... et il restera à tout jamais dans cet état. L'éditeur Skybound Games et le studio Other Ocean Interactive ont fait savoir que le développement ne continuerait pas, et que The Walking Dead Betrayal va même être supprimé très prochainement de la plateforme de Valve.

Après avoir envisagé différentes pistes, eu de nombreuses discussions et réflexions, Skybound Games et Other Ocean Interactive ont décidé d'arrêter le développement de The Walking Dead Betrayal. En dépit du travail acharné des équipes sur le jeu, nous n'avons pas trouvé le moyen de construire une communauté dynamique telle que nous l'avions imaginée au départ. À partir du 11 décembre prochain, nous commencerons à retirer le jeu de Steam. Ensuite, le 15 décembre, nous mettrons fin au titre. Tous les joueurs qui l'ont acheté seront intégralement remboursés. Merci à toutes celles et ceux qui ont joué, trahi et apporté leurs retours ! Votre soutien et engagement sont très importants à nos yeux. Nous avons hâte de vous proposer d'autres expériences The Walking Dead à l'avenir. Via Steam.

Malgré l'échec de The Walking Dead Betrayal, qui a reçu des retours très mitigés, le studio semble préparer à exploiter la franchise d'une manière ou d'une autre dans les prochaines années. Une déclaration étrange après avoir annoncé la fin d'un jeu qui n'existait que depuis quatre mois. La bonne nouvelle, c'est que les acheteurs vont pouvoir se faire rembourser leur achat. Comment ? Deux cas de figure :