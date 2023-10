En dépit du succès retentissant de la série The Walking Dead, les adaptations vidéoludiques n'ont pas été légion, et celles qui ont vu le jour n'ont pas toujours convaincu. Qu'en est-il du prochain opus ?

Il y a peu, nous avons découvert l'existence de The Walking Dead : Destinies. Ce jeu avait suscité des réactions, non pas tant pour son scénario, mais principalement en raison de la médiocrité apparente de ses graphismes. Néanmoins, le concept du jeu reste séduisant, et beaucoup sont impatients de connaître sa date de sortie.

Ainsi, le 17 novembre 2023 marquera une nouvelle étape pour les adeptes de la série culte The Walking Dead. Ils pourront s'immerger d'une manière inédite dans cet univers post-apocalyptique grâce à ce jeu d'aventure-action narratif en vue à la troisième personne, disponible sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series, Nintendo Switch et PC.

Ce n'est pas la première incursion de The Walking Dead dans le monde du jeu vidéo, mais Destinies semble promettre une expérience différente. Au lieu de simplement suivre la trame de la série, le jeu propose de revivre ses moments les plus mémorables tout en ayant la liberté d'emprunter des chemins que les protagonistes originaux n'ont jamais explorés. Un trailer récent donne un aperçu de ces moments, nous renvoyant aux origines de la saga.

L'histoire démarre de manière familière, avec Rick Grimes se réveillant seul dans un hôpital infesté de morts-vivants. Les joueurs devront alors rassembler des alliés, combattre pour survivre et naviguer à travers des lieux iconiques tels qu'Atlanta, la ferme des Greene, la prison ou encore Woodbury. La véritable innovation de Destinies réside dans son mécanisme de choix. Les décisions prises influenceront durablement le sort des protagonistes, ouvrant la porte à de nombreuses variations narratives. Imaginez avoir le pouvoir de désigner Rick ou Shane comme leader, ou encore de défier le Gouverneur plutôt que de pactiser avec lui. Cette perspective a déjà inspiré de nombreuses fanfictions sur le web. C'est un peu le rêve de nombreux spectateurs.

De vives inquiétudes

Dévoilé en août, le jeu mettra en scène plus d'une douzaine de figures emblématiques de la série. Qu'il s'agisse de héros tels que Rick, Shane ou Michonne, ou d'antagonistes, chacun disposera de capacités spécifiques. La gestion des ressources, combinée à une dotation limitée en armes et munitions, apportera une dimension stratégique à l'expérience.

Cependant, un élément suscite l'inquiétude : le jeu est édité par GameMill Entertainment, à qui l'on doit le très critiqué Skull Island : Rise of Kong, qualifié par certains de "pire jeu de 2023". Espérons que The Walking Dead: Destinies parviendra à déjouer ces sombres pronostics et à satisfaire les attentes des fans. Avec une franchise aussi prisée que The Walking Dead, les attentes sont immenses.