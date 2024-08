Une terrible nouvelle est tombée pour le studio de The Order 1886 et Lone Echo, Ready At Dawn, après avoir déjà subi des licenciements en 2023. Vous allez être doublement déçus.

The Order 1886 trône parmi les plus belles exclusivités PlayStation jamais sorties. Une vraie vitrine technologique pour la PS4, mais qui a déçu d'un point de vue gameplay notamment. La beauté du jeu n'a pas suffi et le titre a été un échec commercial balayant ainsi tout projet de suite. Alors même que le studio Ready At Dawn avait des tas d'idées pour développer le lore très intéressant. Après ce flop, les équipes ont trouvé refuge chez Oculus / Meta pour produire Lone Echo et Lone Echo 2, deux références de la VR.

La fin d'une ère pour Ready At Dawn, une terrible nouvelle

Malgré des critiques très élogieuses pour Lone Echo et sa suite, Ready At Dawn a subi des licenciements massifs en 2023. En pleine restructuration, Meta a décidé de sacrifier une partie des équipes, alors même que le studio était le porte-étendard de la réalité virtuelle au sein de l'entreprise. Malheureusement, la société de Mark Zuckerberg a été plus loin et a pris la décision de fermer définitivement le studio de The Order 1886. Soit quatre ans après l'avoir racheté.

L'information n'a pas été encore rendue publique et provient d'un mémo interne qu'a pu se procurer Android Central. « Meta précise que les employés de Ready At Dawn sont encouragés à postuler ailleurs au sein d'Oculus Studios et que l'entreprise souhaite conserver autant de développeurs talentueux que possible » explique le site. Une terrible nouvelle en dépit de cette main tendue, qui risque de faire fuir les salariés licenciés plus qu'autre chose. D'autant plus que d'ici 2026, le budget alloué à la division Reality Labs de Meta baissera de 26%. Si le studio n'avait pas été récupéré par Meta, il y aurait pu avoir une suite ultra ambitieuse à The Order 1886.

Vous n'aurez jamais cette suite ultra ambitieuse de The Order 1886

Shinobi602, une personnalité de l'industrie bien connue sur X, a partagé ce qu'il a pu apprendre sur cette hypothétique suite de The Order 1886. « D'après ce que je sais, ils avaient des plans grandioses pour la suite de The Order avant que Meta ne les rachète. Avec le moteur déjà en place (qui a demandé énormément de temps et de ressources pour le premier épisode), ils allaient tout mettre dans le gameplay. Je parie que nous aurions pu voir un gap semblable à celui entre Assassin's Creed 1 & 2. J'espère que tout le monde retombera sur ses pieds. Quelle fin tragique pour une équipe aussi talentueuse » a t-il fait savoir sur X.

On parle de The Order 1886 et de Lone Echo, mais Ready At Dawn, c'était aussi God of War Chains of Olympus / Ghost of Sparta et Daxter sur PSP. De très bons jeux pour la portable de Sony. C'est donc la fin d'une époque pour le studio et l'on espère que les développeurs pourront rebondir ailleurs.

Source : Android Central, Shinobi602.