Ça sort un peu de nulle part, et pourtant, la cultissime série The Office va avoir droit à une nouvelle version. De quoi déstabiliser de nombreux fans de ce chef-d'œuvre.

La célèbre série de Ricky Gervais, The Office, est sans doute l'une des séries humoristiques les plus populaires de toute l'histoire de la télévision. Pour certains, c'est sacré. Pourtant, cela n'empêche pas Amazon de faire une annonce totalement inattendue à son sujet – une annonce qui risque de diviser.

The Office revient mais pas comme vous l'imaginez

Ainsi The Office va avoir le droit à une nouvelle version. Et la série va faire son entrée au Mexique sous le nom La Oficina. Portée par Prime Video, Amazon MGM Studios et le studio Máquina Vega, cette adaptation mexicaine promet une version locale qui reprend l’esprit décalé de la série culte. À la réalisation et à la production exécutive, on retrouve Gaz Alazraki, connu pour ses succès comiques Nosotros los Nobles et Club de Cuervos. Le showrunner de cette version mexicaine sera Marcos Bucay, créateur de Cómo Sobrevivir Soltero.

L'histoire de La Oficina prend place dans la ville d’Aguascalientes, où Jerónimo Ponce III, à la tête de l'entreprise familiale Jabones Olimpo, dirige une équipe de bureau. Ce patron atypique, loin d'être un leader né, devra gérer les défis uniques de la culture de bureau mexicaine. Avec un style direct et irrévérencieux, cette adaptation cherche à capturer l'essence de The Office, tout en la plongeant dans la culture mexicaine.

Un classique mondial, réinventé pour le Mexique

Alonso Aguilar, responsable des créations originales au Mexique pour Amazon Studios, exprime son enthousiasme : « C’est excitant de créer notre propre version d’une des comédies les plus iconiques. La culture de bureau mexicaine est unique et surréaliste, et avec Bucay et Alazraki, nous avons un duo de créateurs exceptionnels. Ce sera une expérience qui surprendra et ravira les fans. »

La série sera disponible sur Prime Video en Amérique latine, au Brésil et en Espagne, rejoignant d’autres adaptations locales de The Office.

Source : Variety