La saga Star Wars et le jeu vidéo c'est une grande histoire d'amour et de nombreux titres sont en préparation dont notamment Jedi Survivor ou encore Star Wars Eclipse. Pour autant il y a un jeu qui manque toujours à l'appel, c'est le fameux épisode regretté 1313 qui aurait du permettre d'incarner Boba Fett et qui fut annulé. Avec le succès de la série Disney+ The Mandalorian, les fans réclament clairement un jeu vidéo de ce type.

Le jeu que l'on aimerait tous voir sur The Mandalorian

Dans ce contexte, un fan et développeur amateur que l'on commence à bien connaitre (TeaserPlay) s'est amusé à créer la démo ci-dessous. C'est assez bluffant et c'est clairement le type de jeu que l'on aimerait voir sur nos consoles et nos PC. Un vaste monde ouvert avec du voyage spatiale et atmosphérique sans transition façon No Man's Sky permettant d'aller sur différentes planètes pour réaliser des quêtes, avec bien entendu de nombreuses phases à pied. Finalement un peu Starfield mais à la sauce The Mandalorian.

Le tout a été réalisé via le moteur graphique Unreal Engine 5 ce qui participe encore un peu plus à l'effet waouh d'une telle création. Le vice est même poussé jusqu'à ajouter une fausse interface pour apporter un peu d'immersion à l'ensemble. Si d'habitude ce genre de démo sous Unreal Engine est assez trompeuse, pour une fois c'est une belle fenêtre sur ce que pourrait être un jeu vidéo The Mandalorian digne de ce nom. Et Dieu sait qu'il y a des choses à faire avec un tel univers.

On espère qu'un jour, un éditeur annoncera en grande pompe un jeu adapté des aventures du chasseur de prime, avec en bonus l'ajout d'un Grogu plus mignon que jamais et pourquoi pas entièrement jouable ? (on peut rêver). Amen.