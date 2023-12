Star Wars, c'est une franchise qui a été adaptée à de multiples reprises en jeu vidéo. Parfois, c'est raté, parfois, c'est excellent, bref, il y a un peu de tout. Actuellement, deux titres issus de la licence sont en développement : Eclipse et Outlaws. Néanmoins, il y en aurait un autre qui se ferait plus discret. Et cette fois, ce serait une adaptation de la série The Mandalorian.

The Mandalorian en jeu vidéo, bientôt une réalité ?

Cette information nous vient de l'utilisateur eXtas1s, un leaker, et c'est donc à prendre avec des pincettes. Notre homme nous rapporte qu'un jeu Star Wars est en chantier, et que c'est id Software qui s'en charge. Pour rappel, il s'agit du studio derrière Doom, ce qui est plutôt rassurant. Vous l'aurez compris, la particularité de ce titre, c'est qu'il nous mettrait aux commandes de Din Djarin, le personnage principal de la série The Mandalorian. En tout cas, c'est ce qu'on peut penser au vu de ce qu'on nous explique.

On aurait donc affaire à une exclusivité Xbox qui viserait une sortie pour 2024-2025, sans plus de précision. Les développeurs, plutôt spécialisés dans les FPS, proposeraient ainsi une formule bien différente de ce qu'on va avoir pour Outlaws, par exemple. Pour beaucoup, ce ne serait pas forcément une bonne idée, mais on va éviter de trop s'avancer. Pour le moment, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, mis à part les propos de l'insider. Autant dire qu'on travaille avec peu de choses.

Pourtant, ce qu'il nous dit n'est pas dénué de sens. Xbox collabore actuellement avec Disney et Marvel pour mettre sur pied un jeu Blade. L'éditeur a peut-être envie d'élargir ses horizons, et de proposer des exclusivités supplémentaires. La décision de faire une aventure à la sauce Mandalorian pourrait attirer un grand public, surtout quand on voit le succès de la série. Cette dernière prépare d'ailleurs l'arrivée de sa saison 4. Si une annonce en parallèle de sa sortie venait à voir le jour, le timing serait tout simplement parfait. Affaire à suivre.

Des concepts arts déjà disponibles ?

En vérité, ce n'est pas le seul indice qu'on a concernant ce fameux jeu dans l'univers Star Wars. Plus tôt dans l'année, divers concepts arts ont été diffusés par un artiste employé chez EA. Ils représentaient un jeu baptisé The Mandalorian - Way of the Warrior. Bien évidemment, rien ne nous dit que c'est vraiment en développement. La personne derrière ça le dit elle-même : « de retour à faire des maquettes pour des jeux qui n’existent pas. ». Ceci dit, son travail pourrait avoir donné naissance à un projet ambitieux. Encore une fois, il vaut mieux ne pas parler trop vite, mais ça donne l'eau à la bouche.