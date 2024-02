Depuis que Disney a décidé de compléter la trilogie originale Star Wars et sa prélogie avec une postlogie, mais aussi deux spin-offs, on peut s’attendre à un tas d’autres projets de la guerre des étoiles dans les salles obscures. Cependant, après le succès mitigé de Solo A Star Wars Story et l’épisode 9 : Rise of Skywalker, on sent bien que Lucasfilm est plus frileux de revenir au cinéma. En voici la preuve : depuis la sortie en 2017 de The Last Jedi, l’épisode 8, ce ne sont pas moins de 12 projets qui ont été annoncés, mais dont nous n’avons pas eu de nouvelles jusqu’à récemment. Il faut dire que les séries Disney+ fonctionnent bien mieux, comme The Mandalorian par exemple qui est le show le plus populaire de la plateforme. Néanmoins, la société aux grandes oreilles semble avoir trouvé le compromis parfait avec ce film récemment annoncé.

The Mandalorian bientôt au cinéma

Effectivement, pour surfer sur l’énorme succès de The Mandalorian et de Grogu aka bébé Yoda, Lucasfilm a décidé d'annoncer, en début janvier, un film avec les deux héros de la série à l’affiche. Il est sobrement intitulé The Mandalorian & Grogu. Maintenant, en ce début février, nous avons enfin une fenêtre de sortie. Bob Iger, le patron de la firme américaine, a confirmé lors de la dernière conférence des investisseurs que le projet n’arriverait pas sur nos grands écrans avant 2026. Pas plus de précisions, mais si l’on en croit la sortie de la majorité des autres films depuis la reprise de Disney, il est probable qu’il soit projeté en décembre comme les autres.

Pour rappel, The Mandalorian & Grogu sera réalisé par Jon Favreau, qui travaille également sur la série. Le film se déroule après la saison 3 de la série, et il remplace vraisemblablement la quatrième saison qui était prévue. Effectivement, le tournage de cette dernière devait commencer en automne 2024, mais celui du long-métrage a été annoncé comme débutant également cette année. Il semble difficile à croire que les deux puissent être tournés ensemble.

Côté casting, on ne devrait pas être dépaysé : on retrouve bien sûr notre cher Mandalorien (Din Djarin), interprété par Pedro Pascal, Bo-Katan Kryze, la cheffe des Mandaloriens, interprétée par Katee Sackhoff, mais aussi d’autres personnages comme l’armurière mandalorienne, Greef Karga, sans oublier notre cher et aimé Grogu.

Le premier d’une longue série

L’info la plus importante sur le long-métrage est qu’il est le premier d’une série de films à venir à la suite. Des 12 projets dont nous avons parlé plus haut, trois ont été ramenés sur le devant de la scène en plus de The Mandalorian & Grogu. Parmi eux, nous retrouvons d’abord Dawn of The Jedi, un film sur les origines des Jedi qui se passera 25 000 ans avant La Menace Fantôme. Ensuite, un film centré sur Rey Skywalker (sans son acolyte Kylo Ren), l’héroïne de la postlogie, qui se déroule après cette dernière alors qu’elle monte une école de Jedi. Et enfin, un autre film avec le Mandalorien et bébé Yoda réalisé par Dave Filoni qui a aussi travaillé sur The Mandalorian, mais également sur The Clone Wars, un habitué de la saga donc.