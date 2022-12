Après un gros succès en accès anticipé sur Steam, The Last Spell s'offre une fenêtre de sortie sur Nintendo Switch. Les détails.

Le moins que l'on puisse dire c'est que le RPG tactique The Last Spell rencontre un beau succès sur Steam avec des avis très favorables. En accès anticipé depuis juin 2021, le jeu du studio Ishtar Games s'offre enfin une fenêtre de sortie, incluant la Nintendo Switch et la PS4/PS5.

The Last Spell aussi sur Nintendo Switch

The Last Spell est un RPG tactique qui laisse pas mal de libertés au joueurs avec la possibilité de créer sa propre classe avec évidemment une gestion complète des statistiques principales et secondaires, des compétences, des boosts, des caractéristique,etc.

The Last Spell est un RPG tactique qui inclut des éléments roguelite. Au cours de la journée, vous devrez redonner à la ville sa splendeur d’antan et en organiser les défenses. Préférerez-vous acheter une épée embrasée flambant neuve ou bâtir un puits magique pour régénérer le sacro-saint mana entre deux échauffourées ? À la tombée de la nuit, vous serez appelé à utiliser une large gamme d’armes et de pouvoirs pour exterminer tous les monstres qui se ruent sauvagement sur les murs. Faites ensuite monter en niveau vos héros et continuez ainsi jusqu’à la fin.

Le jeu est donc d'une combinaison de rogue-lite et de stratégie au tour par tour qui se mélange de façon très organique pour créer un jeu rejouable sur plusieurs niveaux de difficulté. Le tout est prévu pour début 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et bien entendu PC.