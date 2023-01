Cela ne vous a pas échappé, la série The Last of Us fait un véritable carton sur Amazon Prime Video et globalement c'est une réussite à tous les niveaux. Fort de son succès, le studio Naughy Dog derrière la licence ainsi que celle de Uncharted peut être fier. Mais malgré le contexte, Neil Druckmann, coprésident du studio a fait quelques déclarations chocs au site BuzzFeed sur l'avenir de la saga.

Avec le succès de la série actuelle, on aurait pu imaginer un mouvement d'ampleur chez Naughty Dog avec Sony en embuscade qui tente par tous les moyens de capitaliser sur cette réussite pour proposer du The Last of Us sur plusieurs années. Mais pourtant c'est un peu l'inverse qui est en train de se produire d'après les dires de monsieur Druckmann en personne.

Je sais qu'il y a un tas de gens qui s'interrogent sur The Last of Us Part 3 et si ça va exister ou non. Tout ce que je pourrais dire, c'est que chez Naughty Dog, nous sommes très, très privilégiés que notre éditeur soit Sony - ce qui signifie que Sony finance nos jeux, nous soutient et nous appartenons à Sony.

Ils nous ont soutenus à chaque étape du chemin pour suivre nos passions – quand quelque chose réussit, les gens pensent qu'il y a toute cette pression et que nous devons faire absolument une suite. Ce n'est pas le cas. Pour nous, Uncharted a été un succès fou - Uncharted 4 était l'un de nos jeux les plus vendus - et nous sommes en mesure de mettre notre dernier coup de pinceau sur cette histoire et de dire que nous avons terminé. Nous allons de l'avant.

De même, avec The Last of Us, c'est à nous de décider si nous voulons continuer ou non.

Notre processus est le même que nous avons fait lorsque nous avons fait la partie 2, c'est-à-dire si nous pouvons proposer une histoire convaincante qui a ce message universel et cette déclaration sur l'amour – tout comme le premier et le deuxième jeu l'ont fait – alors ok. Si nous ne pouvons pas trouver quelque chose de bien, nous avons une fin très forte avec la partie 2 et ce sera la fin.