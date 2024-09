Finies les images et vidéos volées du tournage. Il est temps pour la saison 2 de The Last of Us de se dévoiler en bonne et due forme avec un premier trailer.

La série The Last of Us de HBO est incontestablement l’un des phénomènes de ces dernières années. Le jeu vidéo et les adaptations sur petits et grands écrans n’ont historiquement jamais fait bon ménage, mais la tendance s’est clairement inversée récemment, exception faite du cas du film Borderlands. Carton d’audience, récompenses prestigieuses… la série TLOU a dépassé toutes les espérances et naturellement sa suite est particulièrement attendue au tournant. En ce jour si particulier pour la licence, les fans peuvent découvrir un premier aperçu de la saison 2 de The Last of Us.

Premier aperçu pour la saison 2 de The Last of Us

Aujourd’hui, c’est le grand jour pour les fans. Comme chaque 26 septembre, Naughty Dog célèbre le jour où la pandémie a commencé dans le jeu à succès avec plusieurs initiatives, goodies et surtout quelques annonces. La toute première bande-annonce officielle de la série ayant été diffusée à l’occasion du The Last of Us Day, on s’attendait à ce que celle de la saison 2 soit partagée lors de celui de cette année et ça n’a pas loupé. Pedro Pascal, Bella Ramsey ou encore Isabela Merced donnent le ton. Après un très court teaser publié plutôt dans l’année, l’adaptation HBO du jeu culte de Naughty Dog revient donc avec une nouvelle vidéo bien plus consistante.

On retrouve sans surprise Joel et Ellie, Dina, Jessie et les autres habitants de Jacksonville, mais cette première bande-annonce de la saison 2 de The Last of Us met en avant un autre personnage attendu. HBO se décide enfin à nous livrer un aperçu concret de la frêle Abby campée par la talentueuse Kaitlyn Dever. Les joueurs reconnaîtront en un coup d’œil certains environnements, séquences emblématiques et personnages secondaires. Comme pour la première saison, les prochains épisodes de la série devraient apporter davantage de contexte aux deux factions qui s'affrontent : les Séraphites et les Wolfs.

La saison 2 de The Last of Us sera disponible dans le courant 2025. HBO et Naughty Dog ont également partagé trois posters particulièrement jolis :





Premiers posters de la saison 2 de The Last of Us ©HBO

Dans l'actualité, on rappelle que les membres du PS Plus Extra et Premium peuvent désormais découvrir la version revitalisée du premier jeu. The Last of Us Part 1 est maintenant disponible dans le catalogue du service, histoire de se remettre dans le bain en cette journée symbolique pour la licence.