The Last of Us Part 1 est arrivé sur PC, mais ne comble pas les attentes pour le moment. Du coup, si vous n’avez pas encore fait le jeu et que vous avez une PS5 sous la main, c’est peut-être le moment de profiter de jolies promos.

Alors que Sony nous avait servi de jolis portages PC jusqu’ici, dont de très gros jeux, on était en droit de s’attendre à une qualité similaire avec The Last of Us. Malheureusement, la suite, on la connaît. Pour une bonne partie des joueurs, le jeu se traîne beaucoup de gros bugs et il est même injouable dans certains cas. Naugthy Dog s’est depuis excusé et les patchs s'enchaînent déjà, mais ne corrigent malheureusement pas encore tout. D'autres arriveront cependant très prochainement.

Si certains comptaient découvrir ce remake sur PC, d’autres espéraient carrément mettre un pied pour la toute première fois dans la franchise. Notamment depuis la diffusion de la série The Last of Us sur HBO (Prime Video chez nous) qui a cartonné au-delà de toute espérance. Un véritable phénomène. À tous ceux-là, si vous avez une PS5 sous la main, sachez que The Last of Us Part 1, et même The Last of Us Part 2, font actuellement l'objet de grosses promotions chez certains revendeurs.

The Last of Us Part 1 à prix cassé sur PS5

The Last of Us Part 1 est notamment disponible à 48 € chez Micromania, au lieu des 80 € normalement demandés. Vous le trouverez également à une soixantaine d’euros directement sur le PS Store d’ailleurs. Ce remake reprend trait pour trait l’aventure originelle sortie il y a 10 ans maintenant, mais avec des graphismes de toute nouvelle génération. Naughty Dog n’a pas fait les choses à moitié et a retapé l’intégralité de son jeu en y apportant de très grosses améliorations graphiques, des animations retravaillées, quelques ajustements et bien plus encore. Et tout ça sans les bugs de la version PC.

Le TLOU 2 à moins de 10€ !

The Last of Us Part 2 est quant à lui disponible sur PS4 à moins de 10€ chez Amazon. Le jeu profitera lui aussi de nettes améliorations techniques sur PS5 grâce à un patch gratuit d’ores et déjà en ligne. Ils vous suffira de faire une petite mise à jour une fois le jeu installé sur votre console. Vous profiterez alors d’une meilleure résolution, d’un framerate amélioré et de temps de chargement raccourcis. C’est l'occasion ou jamais de craquer si vous n’avez pas encore eu la chance de vous y essayer. Dans ce deuxième épisode, vous suivrez le voyage sanglant d'Ellie qui cherche à se venger après un terrible traumatisme. TLOU Part 2 est bien plus sombre et violent que le premier opus. La trame sera d'ailleurs reprise à l'occasion de la saison 2 de la série à venir prochainement.

Quel avenir pour la franchise ?

La franchise, quant à elle aura bientôt le droit à un jeu multijoueur, TLOU Factions, dont nous devrions avoir des nouvelles dans les mois à venir. Même si l'expérience sera drastiquement différente de celle offerte par les jeux solo, Factions devrait toutefois mettre la narration en avant. Neil Druckmann promet en tout cas que les joueurs et les fans les plus hardcore seront surpris. Enfin, un troisième opus est en réflexion, mais n'est toujours pas garanti à l'heure où ses lignes sont écrites. L'avenir nous dira si la licence reviendra avec un gros jeu solo ou pas. En tout cas, les Dogs ont fait du teasing et affirme être en train de travailler sur la suite. Affaire à suivre donc.