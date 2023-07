Après son lancement raté sur PC, The Last of Us continue de s'améliorer via divers patch. Le jeu vient t-il de résoudre la majorité de ses problèmes ? C'est ce que l'on va voir.

Hélas malgré la grosse attente lors de sa sortie, The Last of Us Part I PC eu un lancement totalement raté. Faute à une optimisation calamiteuse et à de nombreux bugs impressionnants. Nous pouvions vous en parler à l'époque lors de notre TEST sur le sujet. Depuis les choses vont mieux et le dernier patch en date permet d'ailleurs d'améliorer encore significativement le rendu général. Le tout grâce à la mise à jour 1.1.1.

The Last of US fait oublier ses bugs

Cette fois il s'agit d'un gros patch pour The Last of Us et non simplement un hotfix. Le nombre de problèmes résolus est considérable. Sur la page Steam du jeu, vous pouvez avoir un bel aperçu de ce que tout ceci contient : résolution d'un certain nombre de plantages, etc.

Correction d'un crash qui pouvait survenir lors du redémarrage après la mort

Correction d'un plantage qui pouvait survenir lors du passage rapide d'un skin à l'autre

Correction d'un problème où les réflexions n'apparaissaient pas dans les rétroviseurs des véhicules lorsque les réflexions en temps réel étaient désactivées (Options > Graphismes > Qualité des réflexions en temps réel)

Correction des textures de roche et de paroi rocheuse manquantes dans plusieurs zones

Correction de problèmes où les joueurs pouvaient voir en dehors de la map du jeu à certains endroits

Correction des animations lors du zoom sans arme équipée

Correction de l'indicateur d'utilisation de la VRAM lors de la réinitialisation des paramètres graphiques par défaut après le redémarrage du jeu

Correction de plusieurs erreurs de traduction dans le jeu, les menus et la synthèse vocale

Correction d'un problème où la résolution du moniteur n'était pas correctement ajustée lors de l'utilisation de la commande "Reset to Defaults" (Options > Display > Reset to Defaults)

Correction de l'icône de l'interface utilisateur de l'arc se chevauchant avec le nombre de flèches lorsqu'une arme de mêlée est également équipée

Mise à jour de l'interface utilisateur (UI) 'Loading %' afin que la progression du chargement soit suivie de manière plus uniforme

Correction d'un problème qui pouvait empêcher l'affichage des images de prévisualisation des paramètres graphiques.

Correction de plusieurs problèmes liés à la caméra qui pouvaient survenir lors de l'exécution du jeu à des taux de rafraîchissement élevés.

[Mode photo] Correction d'un problème bloquant la sélection complète des préréglages lors de l'utilisation de la direction du regard.

[Mode photo] Correction d'un problème où les icônes de flèches n'étaient pas interactives lors de l'utilisation de la souris pour changer la couleur des cadres.

[Visionneuse de modèles] Correction d'un problème entraînant la mise en surbrillance de plusieurs modèles à la fois.

Correction de l'apparence de l'eau lorsque l'éclairage basé sur l'image est désactivé (Options > Graphiques > Éclairage basé sur l'image).

Ajustement de l'apparence visuelle du brouillard.

Correction d'un problème de caméra qui entraînait également un plantage lorsque l'on traversait le bus alors que le jeu tournait à une fréquence d'images élevée.

Left Behind (Standalone de The Last of Us)

Correction d'un crash qui pouvait se produire si Ellie portait le skin Seattle Wear au début de Left Behind.

Correction d'un problème où la barre de santé pouvait rester bloquée à l'écran.

Correction d'un problème qui pouvait survenir lorsque l'on passait d'un skin à l'autre avant de charger le niveau.

Accessibilité

Correction de la fonctionnalité de zoom de la loupe d'écran lors de l'utilisation d'accords d'accessibilité (Options > Accessibilité > Contrôles alternatifs > Remplacement des entrées > Entrées d'accords d'accessibilité).

Steam Deck

Correction des contrôles des boutons directionnels pour la navigation

AMD