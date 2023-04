Vous en rêviez, les joueurs l'on fait. Il est désormais possible de jouer à The Last of Us Part 1 avec Pedro Pascal en Joel. Il faudra néanmoins passer à la caisse pour ce mod

Naughty Dog travaille d’arrache-pied pour rendre la version PC de The Last of Us Part 1 plus stable. A son lancement il y a quelques jours, le portage a été une véritable déception. Soucis graphiques gênants, problèmes de crash, de mémoire et d’optimisation, bugs en pagaille… la qualité de cette mouture laisse clairement à désirer. Trois patchs ont pour le moment été déployés, avec une mise à jour plus conséquente prévue d’ici la fin de la semaine. De leurs côtés, les joueurs les plus passionnés ne se reposent pas sur leurs lauriers. Les moddeurs viennent en effet d’intégrer Pedro Pascal en tant que Joel dans le jeu.

Pedro Pascal dans The Last of Us Part 1

Ce n’était qu’une question de temps. A l’annonce de la sortie de The Last of Us Part 1 sur PC, il était presqu’acquis d’office que la série HBO s’inviterait dans le jeu d’une manière ou d’une autre. On l’a vu avec Resident Evil 4 Remake, ce n’est que l'affaire de quelques jours avant que les mods les plus originaux, pour ne pas dire barrés, n’arrivent. Le portage PC du grand classique de la PS3 n’échappe pas à la règle et si contrairement à Leon, Joel ne parcourt pas les terres désolées en string, il est désormais possible de jouer avec Pedro Pascal pendant toute la durée de l’aventure.

Une première ébauche imparfaite, puisque ce Joel ne colle pas trait pour trait avec l’acteur de la série The Last of Us. Les formes de leur visage du personnage d'origine et de l'acteur étant foncièrement différentes, le résultat est pour le moment assez étrange. La voix de Troy Baker est quant à elle conservée. Les internautes sont particulièrement partagés quant à ce premier mod. Certains le trouvent tout simplement bizarre, pour ne pas dire moche, tandis que d’autres n’y voient que Pedro Pascal et sont impatients de mettre leurs mains dessus. Attention toutefois, tout le monde ne pourra pas encore en profiter. Cette création est pour le moment réservée aux membres Patreon du créateur Specilizer. On imagine qu'il s'attaquera ensuite à l'intégration de Bella Ramsey, même si cela n'a pas encore été confirmé.

Un portage aux nombreux bugs

Pour autant, jouer Pedro Pascal est le dernier des soucis des joueurs de The Last of Us PC. C’est en effet le premier portage raté de Sony, le titre souffrant de trop nombreux problèmes d’optimisation et de bugs. Il semblerait en effet que l’éditeur japonais se soit empressé de sortir cette mouture pour battre le fer tant qu’il était encore chaud. La version PC devrait en effet être lancée lors de la diffusion de la série HBO pour profiter de son engouement. Elle a finalement été repoussée de trois semaines, mais cela n’a pas été suffisant avec un résultat qu’on a tous vu. Naughty Dog s’est depuis excusé pour la piètre qualité de ce The Last of Us PC promettant aux acheteurs de tout faire pour le fournir la qualité d’expérience qu’ils attendent du studio.

Depuis une semaine, les développeurs enchaînent les patchs. Ce sont au total trois mises à jour peu conséquentes qui ont été déployées. La dernière en date se concentre principalement sur certains crashs fréquemment rencontrés par les joueurs, ainsi que sur les comportements inattendus des personnages, jouables comme PNJ. Une plus grosse update arrivera en revanche d’ici la fin de la semaine, même si le studio n’a pas dévoilé son contenu.