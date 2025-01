The Last of Us Part I s'offre une très belle mise à jour sur PC avec des nouveautés bienvenues que les joueurs devraient absolument adorer. Que sait t-on ?

Bonne nouvelle pour les joueurs PC de The Last of Us Part 1. Naughty Dog vient de déployer le patch 1.1.4, et celui-ci apporte son lot d’améliorations. En tête de liste, l’ajout du support pour l’AMD FSR 3.1 Super Resolution et la AMD FSR 3.1 Frame Generation. Cette mise à jour, déjà disponible, promet de rendre le jeu plus fluide et plus agréable à jouer. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Des performances améliorées sur The Last of Us PC

L’intégration de l’AMD FSR 3.1 est l’un des ajouts majeurs de ce patch de The Last of Us Part 1. Cette technologie améliore la qualité visuelle et la fluidité en optimisant la manière dont les images sont rendues. Parmi les points forts de cette version :

Moins de scintillement et de flou autour des objets en mouvement.

autour des objets en mouvement. Réduction du ghosting , ces traînées visuelles gênantes.

, ces traînées visuelles gênantes. Meilleure préservation des détails, même dans les scènes complexes.

La grande nouveauté de TLOU PC, c’est l’ajout de la génération d’images. Cette technologie crée des images intermédiaires entre celles calculées par votre carte graphique, ce qui augmente le nombre total d’images par seconde. Résultat : un gameplay plus fluide, même dans les moments les plus exigeants visuellement.

Des corrections de bugs bienvenues

Ce patch de The Last of Us Part 1 PC ne se limite pas à l’amélioration des performances. Il corrige également plusieurs bugs signalés par les joueurs. Voici quelques exemples :

Hometown : un problème d’affichage sur certaines télévisions, notamment lors de l’utilisation de NVIDIA DLSS ou AMD FSR, a été résolu.

: un problème d’affichage sur certaines télévisions, notamment lors de l’utilisation de NVIDIA DLSS ou AMD FSR, a été résolu. The University : un bug lié à l’interaction avec un générateur en présence d’ennemis a été corrigé.

: un bug lié à l’interaction avec un générateur en présence d’ennemis a été corrigé. Bus Depot : la lampe de poche de Joel ne s’allume plus de manière aléatoire en plein soleil.

: la lampe de poche de Joel ne s’allume plus de manière aléatoire en plein soleil. Accessibilité : la fonctionnalité de Text-to-Speech prend désormais en charge la touche "M" lorsqu’elle est assignée à une action.

Ces corrections de The Last of Us Part 1 PC visent à améliorer l’expérience globale des joueurs et à éliminer les petites frustrations qui pouvaient persister. Pour rappel, le portage PC avait connu un démarrage difficile. Les critiques avaient pointé du doigt des crashs fréquents, des temps de chargement interminables et une optimisation insuffisante. C'est maintenant de l'histoire ancienne.

Source : Naughy Dog