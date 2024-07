Après un lancement compliqué, The Last of Us 1 se porte bien mieux sur PC. En attendant Part II sur cette plateforme, le premier opus accueille notamment un tout nouveau mode de jeu qui change tout.

Dans la version remasterisée de Part II, les joueurs PS5 peuvent profiter de No Return, qui ajoute un gameplay type rogue-like au chef d'œuvre de Naughty Dog. Sur PC, cela prend la forme d'un mod extrêmement complet et ambitieux créé par un moddeur talentueux sur The Last of Us Part I.

Un mode Survie amateur de haut niveau pour The Last of Us Part I sur PC

The Last of Us Endure Survival est un mod créé par Speclizer à destination de la version PC de Part I. Comme son nom l'indique, sa création propose une toute autre expérience pour le premier opus de la cultissime franchise de Naughty Dog. Celle-ci s'inspire grandement du mode No Return de Part II, mais se montre presque plus complète, et pourtant de l'initiative d'une seule personne.

Aux commandes de Joel ou Ellie, il sera donc question de survivre à des hordes d'infectés ou d'humains qui en ont après votre peau. Une exploration minutieuse de vos environs vous permettra de récupérer de précieuses ressources pour renforcer votre équipement et votre arsenal. Outre des hordes d'ennemis à affronter, divers objectifs secondaires vous demanderont par ailleurs de faire bon usage de vos précieuses minutieuses, en faisant preuve de discrétion ou en faisant usage d'une approche plus directe.

Comment essayer ce nouveau mode très prometteur sur PC

Ce mod pour The Last of Us Part I est actuellement en accès anticipé. Pour l'essayer, il faut toutefois se rendre sur la page Patreon de Speclizer. Il est ceci dit possible de devenir membre gratuitement, mais une participation financière pourrait être nécessaire pour en profiter pleinement. Endure Survival est donc encore à un état précoce de son développement et devrait sortir en version finale dans un avenir plus ou moins proche.

Une manière comme une autre d'attendre la version PC de The Last of Us Part II, ainsi qu'éventuellement un pour l'heure seulement hypothétique Part III. Dans le même ordre d'idée, la seconde saison de la série d'adaptation chez HBO est attendue dans la première moitié de l'année prochaine.