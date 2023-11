L'industrie du jeu vidéo assiste à un flux continu de départs notables. Des figures emblématiques quittent régulièrement leurs postes pour se lancer dans de nouvelles aventures, et Naughty Dog (The Last of Us) n'est pas épargné par cette tendance.

Comme tant d'autres studios de renom, Naughty Dog (The Last of Us) subit son lot de changements avec le départ de talents clés. Ce phénomène transforme inévitablement la composition et la dynamique interne des studios. Que peut t-on apprendre cette fois-ci ?

Une grosse perte pour Naughty Dog (The Last of Us)

Ainsi, Christian Gyrling, le pilier technologique de Naughty Dog, a récemment annoncé son départ du studio après avoir dédié 17 ans à sa carrière là-bas. Il a apporté une contribution significative au développement de titres phares tels que les séries Uncharted et The Last of Us. Gyrling a progressé au sein de Naughty Dog, passant de programmeur à vice-président en 2020, et par la suite à chef de la technologie plus tôt cette année. Un poste crucial compte tenu de l'importance que le studio accorde à la technologie dans ses jeux.

Travis McIntosh, qui a rejoint Naughty Dog il y a 19 ans et a occupé le poste de directeur de programmation, succédera à Gyrling. Cette transition marque un changement significatif dans la hiérarchie de l'entreprise, survenant peu de temps après le départ d'Evan Wells, co-président du studio, et la prise de relais totale par Neil Druckmann.

Départs volontaires mais pas que...

Outre les départs volontaires, cette période de transition chez Naughty Dog n'a pas été sans embûches, avec le licenciement récent d'au moins 25 employés contractuels. En outre, des rumeurs ont circulé concernant l'abandon du développement du projet multijoueur The Last of Us Factions, mais celles-ci ont été démenties par Vinit Agarwal, le directeur du jeu, qui a réaffirmé que le projet était activement en développement.

Pendant près de deux décennies, la contribution de Gyrling a été capitale pour forger la réputation de l'équipe en tant que studio de développement de premier plan dans l'industrie du jeu vidéo. Le studio a témoigné de sa reconnaissance pour son travail et son influence. Et bien qu'il va beaucoup manquer, toute l'équipe de Naughty Dog semble lui souhaiter succès et épanouissement dans ses futurs projets. Vous pouvez retrouver le message sur le compte Twitter (X) officiel du studio :

Un départ de ce genre n'est jamais anodin, surtout quand le rôle est aussi important, et cela pourrait même nuire au studio. Perdre un vétéran est toujours une nouvelle assez triste. Malgré tout, Naughty Dog reste concentré sur la création de nouveaux titres, soutenu par une base de fans fidèles et impatients de voir les prochaines innovations du studio. Cela reflète la dynamique habituelle des grands acteurs du secteur. On espère que l'équipe n'aura plus à subir de départs forcés et que tout va très vite rentrer dans l'ordre.