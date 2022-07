Casey Bloys, directeur des contenus HBO, communique sur une fenêtre de sortie pour la série The Last of Us. Il ne faudra pas attendre si longtemps que cela pour voir l'adaptation de la franchise signée Naughty Dog.

À quand la série The Last of Us sur HBO Max ? L'un des membres importants de la plateforme a bien voulu en dire un peu plus. Mais pas trop non plus.

La série The Last of Us confirmée pour début 2023

C'est encore plus officiel aujourd'hui, la série The Last of Us sera disponible début 2023 sur HBO Max. C'est ce qu'a confié Casey Jones, directeur des contenus HBO, dans une interview pour The Hollywood Reporter. Une fenêtre de sortie déjà entendue auparavant. C'est Kantemir Balagov, l'un des réalisateurs du show, qui avait révélé en avant-première l'information.

Une date plus précise ? Pas encore. Mais concrètement, cela veut dire que le lancement aura lieu au mieux en janvier. Dans le pire des cas, au mois de mars. La saison 1 sera composée de 10 épisodes avec l'un d'entre eux mis en boîte par Neil Druckmann, réalisateur des jeux de la franchise. Même si la série comprendra des passages cultes, elle saura également prendre des libertés.

Un personnage très important, qu'on ne voit jamais, pourrait apparaître pour la première fois avec une énorme surprise. Si ça se vérifie, on aura déjà là une importante et belle différence avec les événements relatés dans les titres.

Séance de rattrapage avec le remake PS5

Pour vous remettre dans le bain, Naughty Dog sortira TLOU Part 1 sur PS5 et PC le 2 septembre 2022. Une bonne manière de se replonger dans l'univers avec le premier volet et son DLC. Le jeu, qui est désormais gold, n'a pas eu recours au crunch. Les changements structurels au sein du studio semblent donc avoir porté ses fruits pour l'instant.

Et promis, ça vaudra bien les 80€ demandés pour ce chef d'œuvre remis au goût du jour, tant en termes de graphismes, de gameplay ou encore d'options d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap.