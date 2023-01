Le multijoueur The Last of Us Factions est loin d'être un petit projet développé sur le pouce. Ce sera au contraire un jeu extrêmement ambitieux qui tâchera de dépasser les modèles du genre.

Durant le courant de l'année, Naughty Dog va sortir de sa zone de confort avec un titre multijoueur standalone : The Last of Us Factions. Une production différente de ce que le studio produit en temps normal, mais qui vise la même excellence.

The Last of Us Factions : un jeu multi narratif très ambitieux

Neil Druckmann, co-président de Naughty Dog, est de plus en plus bavard au sujet de The Last of Us Factions. Pour les 10 ans de la franchise, le 14 juin 2023, le studio se retroussera les manches et promet du lourd avec, entre autres, la sortie du multijoueur et la série TLOU HBO.

Dans une interview pour ComicBook, Druckmann continue de teaser et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Déjà, il reconfirme que le multi racontera bien une histoire, ce qui est loin d'être la norme pour ce genre. Et avec l'expertise des Dogs, on pourrait être surpris. En outre, The Last of Us Factions est le projet le plus ambitieux jamais créé par Naughty Dog, devant Uncharted 4, The Last of Us Part 1 ou The Last of Us 2 par conséquent.

Il y a le projet multijoueur dans l'univers de The Last of Us sur lequel nous travaillons depuis longtemps, avant que The Last of Us Part II ne sorte. C'est le projet le plus ambitieux que nous n'ayons jamais réalisé. Nous élargissons le monde, en continuant de raconter une histoire mais au sein d'un jeu multijoueur. Via ComicBook.

The Last of Us Factions sera un soft multi free to play avec des microtransactions. Les contours n'ont pas encore été détaillé, mais on pourrait se diriger vers le modèle économique de Fortnite.