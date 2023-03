The Last of Us Part 1 est enfin disponible sur PC, mais là où l’on aurait pu s’attendre à un véritable événement, c’est finalement une douche froide, pour ne pas dire gelée. C’est une catastrophe.

Alors que pour les portages de Returnal ou encore de Marvel’s Spider-Man nous étions bombardé de trailers, et de publicités, The Last of Us Part 1 se l’est étrangement joué un peu plus discret. Intervention sur le site officiel via un petit post, quelques teasing sur les réseaux sociaux, mais pas de fanfare. Une discrétion quelque peu étrange pour ce qui est assurément l’une des sorties PC majeures de ce début d’année 2023. Y aurait-il eu du « damage control » ?

The Last of Us Part 1 est une catastrophe sur PC

La question se pose lorsque l’on jette un œil à la très très mauvaise réception du jeu sur Steam. À l’heure où ces lignes sont écrites, le jeu accuse une note « plutôt négative » sur la plateforme de Valve. Même les avis positifs ne le sont d’ailleurs pas tant que ça et parle de gros problème d'optimisation et de jouabilité. Il semblerait bien que The Last of Us Part 1 soit une catastrophe sur PC. Ce qui ferait d’ailleurs de lui le premier gros raté de Sony sur PC, là où la plupart des adaptations précédentes s’étaient bien passées, et avaient même été saluées pour leur optimisation et leurs options mises à disposition.

Naughty Dog est au courant du problème

Malheureusement, de notre côté non plus nous n’avons pas plus d’informations. Comme en témoigne l’absence de notes sur Metacritic (à l'heure où ses lignes sont écrites), il semblerait que les rédactions du monde entier n'aient pas eu l'occasion de tester le jeu en amont. De notre côté par exemple, nous n’avons pas eu accès au jeu pour vous fournir un test avant la sortie, comme le veut pourtant la coutume de notre métier. Il semblerait donc que le lancement de The Last of Us Part 1 s’est fait dans la précipitation. Sauf qu’en l'état, les joueurs se sentent pour la plupart floués et la pilule a du mal à passer. Naughty Dog a fini par prendre la parole sur ses réseaux sociaux en assurant que le studio a bien conscience des problèmes rencontrés par les joueurs et qu’il travaille activement dessus.

Joueurs PC de The Last of Us Part I. Nous avons pris connaissance de vos préoccupations et notre équipe enquête activement sur les nombreux problèmes que vous nous avez signalés. Nous continuerons à vous informer, mais notre équipe donne la priorité aux mises à jour et traitera les problèmes dans les prochains correctifs.

De très gros bugs rendent le jeu injouable

Les Dogs ont par ailleurs donné la liste des problèmes rencontrés, et on ne va pas se mentir, ça fait froid dans le dos tant les problèmes sont critiques. Il est en effet mentionné que The Last of Us Part 1 aurait de très gros problèmes de stabilité. Les crashs seraient fréquents et le jeu encore plus gourmand que prévu. Le studio affirme que le jeu peut carrément ne pas se lancer même si vous avez la configuration minimale requise. Enfin, ce sont carrément les shaders qui peuvent ne pas se charger correctement, ou mettre un temps monstre à le faire. Des fuites de mémoire sont également signalées, ces dernières provoquent généralement d'énormes ralentissements voire aussi des crashs. En somme, le jeu est injouable pour énormément de joueurs. Un patch sera certainement déployé prochainement, en attendant, vous savez maintenant où vous mettez les pieds.

Le chargement des shaders prend plus de temps que prévu

Les performances et la stabilité se dégradent lorsque les shaders se chargent en arrière-plan.

Des pilotes graphiques plus anciens entraînent une instabilité et/ou des problèmes graphiques.

Le jeu ne peut pas démarrer bien qu'il réponde à la configuration minimale requise.

Fuite de mémoire potentielle.

Pour le moment donc, l'unique moyen de profiter pleinement de The Last of Us Part 1 reste d'y jouer sur PS5, sa plateforme d'origine.