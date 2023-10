La franchise The Last of Us est-elle en danger ? Naughty Dog semble actuellement traverser une crise et rien ne va plus pour les projets en cours. Que peut-on apprendre ?

L'industrie du jeu vidéo fait actuellement face à une vague substantielle de licenciements. Et des monstres comme Naughty Dog, studio phare de PlayStation, ne font pas exception. Et cela malgré le succès de titres emblématiques tels qu'Uncharted 4 : A Thief’s End et The Last of Us Part 2. Cela s'avère être un scénario plutôt alarmant...

Même Naughy Dog (The Last of Us) est touché

Ainsi, des informations révélées par Kotaku indiquent que Naughty Dog, situé à Santa Monica, en Californie, a commencé à mettre fin prématurément aux contrats de plusieurs travailleurs. Bien que le personnel permanent ne semble pas avoir été impacté par ces réductions, des départements allant de l’art à la production ont été affectés. La majorité des suppressions d’emplois ayant lieu dans le domaine de l'assurance qualité.

La sinistre nouvelle a été partagée en interne la semaine dernière. Selon deux sources au courant de la situation, 25 développeurs étaient concernés par ces réductions. Les licenciements ont été effectués sans proposition de dédommagement. Et il semble qu’il y ait une pression pour que les développeurs touchés et les employés restants gardent le silence sur la situation jusqu'à la fin officielle des contrats en octobre.

Pourquoi une telle situation ? L’adaptation récente de The Last Of Us par HBO a été reçue favorablement, mais le spin-off multijoueur basé sur le mode Factions du premier jeu a connu des problèmes de développement. En juin, Bloomberg informait que Sony avait réaffecté des ressources après une évaluation interne négative. Et maintenant une source vient d'informer Kotaku que le projet serait en pause. On imagine donc que le jeu ne devrait pas sortir avant plusieurs années.

TLOU Factions en pause.

Une période difficile

Ce coup dur survient quelques mois seulement après l'annonce de la retraite du co-président du studio, Evan Wells, fin 2023, après 19 années de service au sein de Naughty Dog. Neil Druckmann, directeur créatif et co-scénariste de The Last of Us les plus récents, avait également révélé une restructuration du studio au même moment. Naughy Dog navigue donc actuellement en eaux troubles.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul studio d'envergure à avoir connu des licenciements cette année. D'autres poids lourds de l'industrie, comme EA, Ubisoft, Epic Games et Embracer, ont également rejoint le mouvement. Au final, depuis quelques mois, nous sommes confrontés à un flux constant de mauvaises nouvelles. Souvent, ce sont les mêmes raisons qui sont invoquées, comme une restructuration suite à un échec ou des problèmes en interne sur un jeu dont le développement n'avance pas.

C'est assez terrible et, bien évidemment, nos pensées vont aux employés concernés.

Que pensez-vous de cette annonce ? Avez-vous confiance pour The Last of Us Factions et la suite de la franchise en jeu vidéo ?