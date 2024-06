Un superbe collector de The Last of Us dispo en précommande, mais il ne faudra pas trop traîner avant d'en profiter ! Ça a tendance a disparaitre rapidement.

Naughty Dog a de quoi être fier, le studio est actuellement l’un des préférés des joueurs en plus d’avoir donné naissance à plusieurs licences désormais totalement cultes ! Crash Bandicoot, à l’origine, c’est eux ! Mais c’est surtout avec Uncharted et The Last of Us que le studio est passé à la vitesse supérieure. Avec plus d’un train d’avance, Naughty Dog a imposé un style et un genre, mêlant le blockbuster à la narration, du jeu vidéo cinéma. Désormais, les fans sont légion, ils sont des millions et s’arrachent les collectors dès qu’il y en a. Ça tombe bien, on a un bon plan pour vous.

Un superbe collector The Last of Us de nouveau dispo !

La collection de vinyles très limitée de TLOU est dispo en précommande chez plusieurs revendeurs. On parle ici de quatre vinyles collector aux couleurs de la franchise. Le tout est habillé par des artworks de qualité, mettant en scène nos deux héros, sur un fond rouge vif et une silhouette de claqueur, l’une des pires créatures du jeu.

Sur ces 4 disques, une bonne partie de la bande-son du jeu original signée Gustavo Santaolalla. Une OST culte, pour un jeu culte qui a fêté ses 10 ans l’année dernière. C’est d’ailleurs pour cet anniversaire que cette superbe compile de vinyles collector a vu le jour.

Les précos sont ouvertes dès maintenant !

Les précommandes sont disponibles sur plusieurs sites de gros revendeurs comme Amazon, ou encore Micromania. Il vous en coûtera grosso modo une centaine d’euros pour mettre la main sur ce collector de The Last of Us spécial 10ème anniversaire. Avis aux fans collectionneurs ! Comme auparavant, les stocks ne sont pas infinis et les livraisons ne débuteront qu'à la fin du mois en cours, entre le 24 et le 28 juin plus précisément.