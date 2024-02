Le jeu culte The Last of Us continue de célébrer ses 10 ans avec une très belle nouveauté qui devrait s'arracher comme des petits pains chez les fans.

The Last of Us sa soufflé sa dixième bougie le 14 juin 2013. Un anniversaire déjà bien consommé, ce qui n'empêche pas certainement sociétés de vouloir rendre hommage au chef d'oeuvre de Naughty Dog. Il faut bien dire que du côté de PlayStation, la célébration n'a pas été à la hauteur de l'événement, alors qu'on pouvait s'attendre à de chouettes annonces. Les collectionneurs ont tout même pu acquérir une somptueuse statuette Ellie & Joel de Prime 1 Studio, et une superbe reproduction de Clicker conçue cette fois par Dark Horses. Sortez votre chéquier, il y a encore autre chose...

Un splendide coffret vinyles pour les 10 ans de The Last of Us

S'il vous reste un peu de sous pour le 10ème anniversaire de The Last of Us, préparez-vous à peut-être le dépenser. Le label musical américain Milan Records, en association avec Naughty Dog, sort un coffret vinyles exclusif avec de l'inédit. Cette boîte épaisse, ornée d'un magnifique artwork de clicker avec Joel et Ellie, cache quatre disques colorés rose et bleu. « Découvrez les détails du coffret vinyles 10e anniversaire de TLOU ! Avec les chef d'œuvres de Gustavo Santaolalla tirés de The Last of Us volume 1 et 2 » fait savoir Milan Records.

Si vous êtes collectionneurs et / ou amateurs de 33T, vous savez probablement que ces deux bandes originales ne datent pas d'hier. Mais là, c'est une ressortie avec des titres spéciaux encore mystérieux. Pour avoir un coffret plus beau et complet, Milan Records a glissé les partitions originales du jeu, quatre pochettes imprimées ainsi que deux lithographies.

Envie de craquer ? Les précommandes du coffret vinyle TLOU seront ouvertes ce jeudi 29 février 2024 sur le label américain. Et en France ? À l'heure d'écrire ces lignes, nous n'avons pas encore l'information. Ce n'est pas exclu, mais aucune certitude. Donc si vous voulez être certain de ne pas passer à côté, il vaut peut-être mieux sécuriser un exemplaire outre-Atlantique. Le prix, non connu, sera toutefois impacté par la douane.