Ce n’est pas la première fois qu’un pays censure un jeu. Russie, Chine, Arabie Saoudite ou encore le Japon et l’Australie sont de grands champions lorsqu’il s’agit de censurer.

La plupart du temps, ce sont des séquences jugées trop violentes ou beaucoup trop dénudées qui sont pointées du doigt et généralement ajustées pour coller aux normes de chaque pays. Comme par exemple le gore de Resident Evil 2 Remake au Japon.

The Last of Us, Apex Legends bientôt interdit en Russie ?

Toutefois, il arrive parfois que les jeux soient tout bonnement interdits à la vente et que les raisons d’une telle censure soient liées à tout autre chose qu’une histoire de fesse qui dépasse ou d'hémoglobine bien trop présente à l’écran.

Parfois, il arrive en effet que certains pays n'apprécient guère que l’on se moque d’eux, que l’on critique leurs croyances, leur culture ou que l’on ne partage pas les mêmes valeurs.

C’est notamment le cas ici avec la Russie qui s’apprêterait à serrer la vis en censurant plusieurs jeux extrêmement populaires tels que The Last of Us, Apex Legends, The Life is Strange ou encore Fallout, pour « propagande LGBT » et « promotion de relations non-traditionnelles ».

Ce n'est pas qu'une histoire de jeux vidéo

Bien que déplaisante pour tout un tas de joueurs russes, cette décision n’est hélas pas très surprenante.

Dans un climat géopolitique des plus tendus suite à l’invasion de l’Ukraine, la Russie souhaiterait interdire ces jeux sur son territoire pour se débarrasser de la « propagande l'occident et de ses valeurs », termes maintes fois répétés par le gouvernement en place.

Mais cette vague de censure ferait également partie d’un plan beaucoup plus large. La Russie a récemment voté un texte de loi interdisant à tous les médias de mettre en avant du contenu ayant, de près ou de loin, un lien avec ce que le gouvernement appelle la « propagande LGBT ».

Livres, films, séries, émissions, jeux vidéo… Tous les secteurs seraient concernés et les citoyens russes violant la loi pourraient être condamnés à verser une amende pouvant aller jusqu’à 400 000 roubles (environ 6400 euros) voire même faire de la prison.

Si l'on se passera de donner notre avis concernant la manœuvre et l'impact que cela aura sur la communauté LGBT, ce sont les joueurs russes qui sont une nouvelle fois pénalisés. Puisque, pour rappel, la plupart des acteurs majeurs de l’industrie ont d’ores et déjà coupé leurs services depuis plusieurs mois en réponse à l’invasion de l’Ukraine.