Clap de fin pour The Last of Us Factions. Naughty Dog abandonne son jeu multi pour se focaliser sur ce qui a fait sa réputation : les jeux solos. Et il n’y aurait pas qu’un certain The Last of Us 3 en développement…

Sous l’impulsion de Jim Ryan, PlayStation s’est orienté ces dernières années vers la création de jeux services. Des studios réputés pour leurs titres solos ont alors entrepris de développer des productions multijoueurs, abandonnant temporairement le style qui a fait leur réputation sur plusieurs années. Naughty Dog était l’un d’entre eux, et le PDG de la division jeux vidéo de Sony sur le départ dès mars 2024, le studio californien revoit ses plans. The Last of Us Factions est annulé pour se focaliser sur sa griffe : les jeux solo. Et les Dogs voient visiblement les choses en grand pour la suite.

The Last of Us 3 et un autre gros jeu solo ?

Changement de plans. Après quelques années de développement, Naughty Dog a pris la lourde décision d’annuler The Last of Us Factions. Le free-to-play inspiré du mode multijoueur du tout premier épisode devait inaugurer la nouvelle stratégie de Sony, il n’en sera rien. Le titre devait originellement se montrer au cours de l’année, avant que les Dogs n’apportent des nouvelles peu rassurantes. Quelques mois plus tard, le couperet est tombé cette semaine. Une décision lourde, mais nécessaire pour le studio qui préfère se focaliser sur ce qu’il fait de mieux : les jeux solo. Et justement, en y regardant de plus près, on remarque que les Dogs confirment travailler actuellement sur au moins deux productions de cette trempe. « Nous avons plus d'un nouveau jeu solo ambitieux en développement chez Naughty Dog », ont-ils expliqué dans leur message annonçant l’annulation de Factions.

L’un d’eux est à ce stade un secret de polichinelle. Face au succès de la série et des ventes de la licence, The Last of Us 3 serait déjà en chantier. Neil Druckmann avait lui-même confirmé avoir déjà travaillé les grandes lignes du scénario, quand des insiders réputés affirmaient que le projet avait été validé en interne et que la motion capture allait prochainement débuter. Il ne faudrait en revanche pas trop compter sur un Uncharted 5. Si le studio a bien recruté pour façonner l'avenir de la franchise, il semblerait que les Dogs soient prêts à passer à autre chose. La rumeur veut que les créateurs de la licence continue de la superviser, mais qu'elle soit confiée à un autre membre PlayStation Studios. Un jeu a même été envisagé du côté de Bend Studio (Days Gone) à un moment avant d'être mis au placard.

Fantasy ou science-fiction à l'avenir ?

Au rayon des rumeurs, il y en a justement une qui se fait persistante depuis de longues années maintenant. Il semblerait que les Dogs préparent une toute nouvelle licence orientée science-fiction, ou en tout cas, aient travaillé dessus à un moment. Beaucoup de joueurs estiment que les posters de Savage Starlight placardés sur les derniers jeux du studio sont un indice allant dans ce sens.

Cependant, une autre théorie plus récente veut que Naughty Dog planche sur une licence de fantasy pure. La raison ? Là encore des posters ajoutés dans les versions de The Last of Us Remake et Uncharted Legacy of Thieves Collection. Ces quatre nouvelles affiches ont un thème en commun : la fantasy. Le studio ayant pris pour habitude de teaser ses prochains jeux au travers d'easter eggs dans ces dernières productions, la théorie a fortement pris de l’ampleur. La dernière hypothèse reste un retour de Jak & Daxter, notamment avec l'arrivée d'un film en live-action avec Tom Holland, mais elle semble à ce stade moins probable que le reste. Reste à voir si les développeurs ont caché de nouveaux indices allant dans un sens ou dans l’autre dans The Last of Us 2 Remastered, qui sera disponible le 19 janvier 2024.