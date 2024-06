The Last of Us 3 est sûrement l'un des jeux les plus attendus. Malgré cela, Naughty Dog souhaite mettre les points sur les "i" concernant les développements futurs et la direction que l'équipe souhaite prendre dans les années à venir.

Depuis ses débuts avec la PlayStation, Naughty Dog a marqué l'histoire du jeu vidéo avec des titres emblématiques tels que Crash Bandicoot, Uncharted, Jak and Daxter, et bien sûr, The Last of Us. Le studio a constamment repoussé les limites techniques et narratives des plateformes de Sony, consolidant ainsi sa réputation comme l'un des meilleurs studios de développement de jeux.

The Last of Us 3, mais pas que...

Cependant, ces dernières années, Naughty Dog a été perçu principalement comme le "studio TLOU". Depuis la sortie de Uncharted: The Lost Legacy en 2017, le studio a publié plusieurs titres autour de la franchise The Last of Us : The Last of Us Part 2 en 2020, une version remastérisée du premier jeu en 2022, et une version améliorée de Part II en 2024. En parallèle, Naughty Dog a également contribué à l'adaptation télévisée de HBO et a travaillé sur un projet multijoueur maintenant annulé, intitulé Factions. Bref TLOU à toutes les sauces.

Dans une interview récente avec le L.A. Times, Neil Druckmann, le directeur du studio, a voulu rassurer les fans sur le futur de Naughty Dog. Il a déclaré que le studio ne serait pas éternellement lié à TLOUet qu'ils travaillent actuellement sur plusieurs projets solo. Sachant que TLOU pourrait être l'ultime et dernier épisode, il va falloir se faire une raison. La fin de la franchise semble assez proche.

« Je vous promets que nous ne serons pas le studio de TLOU pour toujours », a affirmé Druckmann. Il a ajouté que ces projets à venir continueraient de mettre l'accent sur des histoires profondes et des personnages complexes, caractéristiques du style narratif de Naughty Dog.

À quoi s'attendre ?

Bien que les détails sur ces nouveaux projets restent flous, plusieurs rumeurs circulent. On parle notamment de la possible création d'une nouvelle franchise de type fantasy. D'autres spéculations suggèrent un retour à des séries comme Uncharted, voire même le rêve nostalgique d'une nouvelle aventure de Jak and Daxter. La production de The Last of Us Part 3 semble également être en cours, bien qu'elle soit distincte des autres projets évoqués par Druckmann. Quoi qu'il en soit, ces nouveaux jeux promettent de perpétuer la tradition de Naughty Dog en matière de qualité et d'innovation. De votre côté, qu'attendez-vous en termes de création chez le studio ? La fin très probable de TLOU vous fait-elle un pincement au cœur ?