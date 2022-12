The Last of Us 3 fait parler de lui et de nouvelles rumeurs viennent nous donner quelques informations.

Après un The Last of Us Part 2 qui a élevé (une fois encore) Naugthy Dog au rang de studio résolument incontournable, les fans ont le regard braqué sur la suite. The Last of Us 3 ou Uncharted 5 ? Quel sera le prochain jeu du studio ?

The Last of Us 3 fait parler de lui

Des questions qui, pour le moment, n'ont pas beaucoup de réponses. On sait que l'année 2023 devrait être marquée par l’arrivée de The Last of Us Factions, le spin-off entièrement consacré au multijoueur, mais on ne connaît pas encore les plans du studio concernant son prochain gros jeu solo. Toutefois, une nouvelle rumeur nous donnent aujourd’hui quelques pistes.

Alors que l’on entendait parler d’un reboot d’Uncharted il y a quelques jours, projet qui serait visiblement développé par un studio partenaire de Naughty Dog, voilà qu’un certain ViewerAnon embrase la toile avec de nouvelles révélations.

L’insider nous informe en effet, et sans crier gare, que Naugthy Dog serait actuellement en train de travailler sur The Last of Us 3 et que la production aurait commencé. S’il ne donne pas plus d’informations concernant cette nouvelle, il affirme bien avoir entendu parler de l’existence de cette suite très attendue.

TLOU 3, le prochain jeu Naugthy Dog ?

Inutile de préciser qu'il faudra prendre des pincettes tant que rien ne sera officiel, mais cet insider n’en est pas à sa première révélation. Il avait notamment déjà leaké plusieurs informations dans le domaine du jeu vidéo et du cinéma, comme la présence d’Ashley Johnson au casting de la série The Last of Us ou encore l’existence de Crash Bandicoot 4.

Si c’est avéré, nul doute que les fans seront ravi d’apprendre que le prochain jeu qu’ils verront arriver après TLOU Factions serait bien The Last of Us Part 3. Du moins, sur le papier, puisque rien n’indique l’état du projet et il est dit que les Dogs pourraient également travailler sur une toute nouvelle IP. Dans tous les cas, le jeu pourrait bien pointer le bout de son nez dans les années à venir, peut-être même plus tôt que prévu.

Un troisième épisode aurait du sens après un The Last of Us Part 2 très solide et le succès inconstestable de la licence, et il paraît presque évident qu'il verra le jour. Reste simplement maintenant à savoir quand. En tout cas, Laura Bailey, qui incarne Abby dans Part 2, est très motivée à l'idée de rempiler pour un The Last of Us Part 3.