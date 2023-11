Depuis quelques temps, Neil Druckmann ne peut pas accorder d'interviews sans qu'on le cuisine sur The Last of Us 3. Et le directeur créatif de Naughty Dog a encore dû se confier sur le sujet.

Si Naughty Dog avait déjà acquis une notoriété dans les années 90 avec Crash Bandicoot, tout a changé après la sortie d'Uncharted 2. Le studio a asséné une baffe à toute l'industrie, mais ce n'était qu'un début. Cinq ans plus tard, en 2013, les Dogs réitèrent le même exploit avec une nouvelle licence : The Last of Us. Un chef d'oeuvre qui n'appelait pas de suite, et pourtant, il y en a une éblouissante sept ans plus tard. Mais là encore, ce second chapitre peut totalement se suffire à lui-même. Sauf que les équipes ont bien des idées pour continuer le voyage d'Ellie. The Last of Us 3 sera t-il pour autant le prochain projet ?

Après TLOU 2 Remastered, The Last of Us 3 sur PS5 ?

Sur quoi les développeurs de Naughty Dog peuvent-ils bien travailler en ce moment ? L'un de leurs projets est connu et toujours en développement : The Last of Us Factions. Le multijoueur qui a été repoussé après avoir reçu des retours négatifs de la part de Bungie (Destiny). Depuis, l'équipe chargée de le concevoir a été réduite. Anders Howard, qui avait été recruté pour gérer le modèle économique du jeu, a par exemple a mis les voiles. On ne sait pas s'il a été touché par les récents licenciements, mais il n'est plus là. C'est certainement une grosse perte puisqu'il était le cerveau derrière Fortnite.

Mais en dehors de Factions, qui ne concernera pas les fans de jeux solo narratifs, à quoi peut-on s'attendre ? The Last of Us 3 ? Le jeu est sur toutes les lèvres, y compris celles de Neil Druckmann, le directeur créatif de la licence. En 2021, il a fait savoir qu'il avait « écrit les grandes lignes d'une histoire » avec sa partenaire sur TLOU 2, Halley Gross (Westworld). Tout en précisant que le projet n'était pas en développement.

Un peu moins de deux ans plus tard, le studio a tranché mais Druckmann continue de botter en touche, par peur des représailles du département communication de Naughty Dog. Et c'est à l'occasion d'un nouvel entretien avec Entertainment Weekly que le sujet The Last of Us 3 a été remis sur la table. La franchise est dans les cœurs de tous les membres de la société... mais Druckmann ne révélera rien. Malheureusement. « Bien évidemment, j'aime profondément l'univers de The Last of Us. Et je sais que c'est aussi le cas pour notre studio et nos fans. Mais je n'ai aucun commentaire à faire pour l'instant sur l'avenir de la série, au-delà de The Last of Us 2 Remastered ». Il a ajouté que les équipes avaient également « d'autres projets en cours ».

Crédits : PlayStation.

Un jeu de science-fiction en attendant le retour d'Ellie ?

Interrogé à maintes reprises sur ce troisième épisode, Druckmann avait déclaré « Je sais que les fans veulent vraiment The Last of Us 3 ». Le directeur créatif tient bon et il est donc impossible de deviner si le jeu est bien en développement. Une rumeur a bien circulé, mais elle est à prendre avec d'énormes pincettes. Récemment, un post Instagram de Shannon Woodward, l'actrice de Diana dans The Last of Us Part II, a enflammé la Toile. On l'a voyait aux côtés d'une personne équipée d'une tenue de performance capture. Il s'avère que c'était le journaliste Ronan Farrow, mais que ce n'était réellement pas du tout lié à The Last of Us 3. D'après les indices, l'image aurait plutôt un lien avec la franchise Myst. Le remake de Riven ? Mystère.

Si The Last of Us 3 n'est pas le prochain jeu PS5 de Naughty Dog, alors qu'est-ce que ce sera ? Il y a toujours cette spéculation d'un soft de science-fiction qui pourrait s'appeler Savage Starlight. Des références à ce titre ont été glissées dans certains jeux et il y a quelques années, Shaun Escayg (Uncharted The Lost Legacy) semblait bien gêné lorsqu'il avait été questionné sur cela. À voir donc. Que ce soit TLOU 3 ou une nouvelle série, l'approche pourrait être bien différente. Neil Druckmann a en effet été marqué par Elden Ring.

Je suis plus récemment intéressé par des choses telles qu'Elden Ring ou Inside qui ne s'appuient pas autant sur la narration traditionnelle pour raconter leur histoire. Dans The Last of Us, le meilleur de la narration se trouve dans les cinématiques, mais aussi en grande partie dans le gameplay, dans le fait de se déplacer dans un environnement et de comprendre l'histoire rien qu'en l'observant. Pour moi, en ce moment, c'est l'un des plus grands plaisirs que j'éprouve de ces jeux qui font confiance à leur public pour comprendre les choses. Les jeux qui ne vous tiennent pas par la main, c'est ce qui m'intéresse le plus à l'avenir.

a t-il déclaré un peu plus tôt cette année.