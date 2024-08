Une annonce en approche pour The Last of Us 3 sur PS5 ? Il faudra très certainement attendre un moment, mais il y aurait au moins du nouveau sur le sujet.

À quand The Last of Us 3 sur PS5 ? Verra t-il seulement le jour ou Naughty Dog préférera t-il en rester là ? Tout peut encore arriver et on l'a bien constaté avec l'annulation du multijoueur TLOU Factions. Mais tout de même, ça fait un moment que l'idée d'un troisième volet flotte dans l'air. En 2021, Neil Druckmann a d'ailleurs fait savoir qu'il avait écrit les grandes lignes d'une nouvelle histoire avec sa co-scénariste Halley Gross. Ce projet a mûri dans la tête du co-président des Dogs qui, il y a quelques mois, a déclaré avoir un concept pour la suite.

Un point sur The Last of Us 3

« Je me suis demandé, est-ce qu’il y a un concept ici pour une suite ? Et pendant des années je ne suis pas parvenu à le trouver, mais récemment les choses ont changé. Je n’ai pas encore l’histoire, mais j’ai un concept qui, pour moi, est aussi excitant que les autres et qui est une chose à part entière, tout en ayant une ligne directrice commune pour les trois jeux. Donc il y aura probablement un chapitre de plus à cette histoire » a annoncé Neil Druckmann au sujet d'un hypothétique The Last of Us 3.

Le directeur créatif et co-président de Naughty Dog n'en a pas fini avec cet univers, même s'il a promis que le studio ne ferait pas que ça toute sa vie. « Je vous promets que nous ne serons pas le studio de The Last of Us pour toujours ». Et il se peut que TLOU 3 soit réellement le dernier épisode. En tout cas, entre les indices, déclarations officielles et scoops, le jeu semble bien en chantier. Par exemple, lorsque Craig Mazin a été questionné sur la fin de la série The Last of Us, il a évoqué cette possibilité d'un nouveau jeu. « En tant que fan, je suis ravi de savoir qu'il pourrait y avoir un troisième jeu TLOU. Mais en tant que co-créateur de la série télévisée, il n'y a aucun monde où je voudrais que la série aille au-delà du matériel source à disposition » a-t-il confié à Deadline.

Crédits : PlayStation.

Le nouveau jeu enfin en développement ?

Alors The Last of Us 3 est-il entré en production ? Les choses sérieuses auraient déjà commencé. Sur son site officiel, Naughty Dog a posté une offre d'emploi pour un senior gameplay animator. Le studio recherche un candidat qui doit être capable de « concevoir des animations pour une grande variété de créatures » et d'avoir une « forte compréhension de l'animation de créatures ainsi que des mécaniques ». Ce qui pourrait totalement correspondre avec la licence.

Néanmoins, ça ne veut pas dire que l'annonce est proche. Avant cela, les Dogs devraient sortir une nouvelle IP selon les rumeurs. La bonne nouvelle pour les joueurs français, c'est que si The Last of Us 3 se confirme, l'actrice Adeline Chetail (Ellie) est prête à revenir pour la VF. « Zelda, ça ne s'efface pas. Ellie non plus. Ça fait partie de moi » a-t-elle dit au moment de révéler un changement dans sa vie. La comédienne part s'installer au Japon, mais ne tirera pas un trait définitif sur le doublage.

Source : Naughty Dog.